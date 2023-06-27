مانشستر سيتي يتعاقد مع لاعب تشيلسي

يأتي التعاقد مع كوفاسيتش لتعويض غياب الالماني إلكاي غوندوغان الذي انضم بصفقة انتقال حر إلى برشلونة الإسباني قبل أيام قليلة مع انتهاء عقده مع سيتي.

أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي بطل الثلاثية الموسم المنصرم، الثلاثاء تعاقده مع لاعب الوسط الدولي الكرواتي ماتيو كوفاسيتش قادما من تشيلسي.

وقال النادي الإنجليزي في بيان "أنجز مانشستر سيتي عملية توقيع ماتيو كوفاسيتش من تشيلسي بعقد لمدة أربع سنوات".

وأضاف "خاض اللاعب البالغ من العمر 29 عاما، 221 مباراة في خمسة مواسم مع تشيلسي وأحرز في صفوفه دوري أبطال أوروبا، الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ)، كأس العالم للأندية وكأس سوبر الأوروبي بالإضافة إلى اختياره لاعب العام في ناديه موسم 2019-2020".

وكشفت الصحف الإنجليزية أن قيمة الصفقة بلغت حوالي 32 مليون دولار.

ويأتي التعاقد مع كوفاسيتش لتعويض غياب الالماني إلكاي غوندوغان الذي انضم بصفقة انتقال حر إلى برشلونة الإسباني قبل أيام قليلة مع انتهاء عقده مع سيتي.