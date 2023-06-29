أرسنال يعزز هجومه بالألماني هافيرتس من تشلسي

في أول تعاقد من العيار الثقيل يجريه أرسنال هذا الصيف، أبرم النادي صفقة مع تشلسي للحصول على خدمات الدولي الألماني كاي هافيرتس

عزز أرسنال خط هجومه، أمس الأربعاء، بتعاقده مع الدولي الألماني كاي هافيرتس، قادمًا من تشلسي بعقد طويل الأمد، حسب ما أعلن وصيف الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

ولم يتم الإفصاح عن مدة العقد أو قيمة الصفقة، لكن الصحافة البريطانية أشارت إلى أن الصفقة بلغت قرابة 75 مليون يورو.

وهو أول تعاقد من العيار الثقيل يجريه أرسنال هذا الصيف، علمًا بأن نادي شمال لندن يتحضر لاستقدام لاعب وسط وست هام، ديكلان رايس، بحسب ما أعلنت تقارير صحافية محلية.

وسيمنح هافيرتس (24 عامًا) خط هجوم أرسنال المزيد من الفعالية، بفضل تقنياته وأسلوبه، في حين يعتبر المهاجم الألماني الدولي الفارع الطول (1.93) من المؤثرين في "دي مانشافت" الذي ارتدى قميصه خلال 35 مباراة دولية وسجل 13 هدفًا.

وقال مدرب أرسنال الإسباني ميكيل أرتيتا، في بيان نُشر على موقع النادي على الإنترنت، "كاي لاعب ذو جودة عالية. هو متعدد المراكز وذكي للغاية. سيضيف قوة إضافية إلى خط الوسط لدينا والتنوع في لعبتنا".

ووصل هافيرتس إلى تشلسي في صيف 2020 كموهبة جديدة صاعدة في الكرة الألمانية بعد أربع سنوات قضاها في باير ليفركوزن، حيث حطّم الأرقام القياسية لأصغر لاعب يحقق إنجازات في تاريخ النادي.

غير أن هافيرتس فشل في التسجيل بشكل دائم في "ستامفورد بريدج" حيث خاض بألوان تشلسي 139 مباراة وسجل 32 هدفًا ومرر 15 كرة حاسمة. ودوّن اسمه في سجلات فريق "البلوز" بعدما قاده للفوز بلقب مسابقة دوري أبطال أوروبا بتسجيله هدف الفوز الوحيد أمام مانشستر سيتي عام 2021.