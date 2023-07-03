برشلونة مُهتمٌ بالنجم التركي الصاعد أرضا غولر

غولر يتميز بسرعته داخل ومراوغاته ودقة تمريره الكرات لزملائه، ويصفه المحللون في تركيا بأنه من القلائل الذين يجيدون استخدام قدميه الاثنتين في التسديد.

أعلن رئيس نادي برشلونة الإسباني، خوان لابورتا، اهتمام ناديه بالنجم التركي الشاب أرضا غولر البالغ من العمر 18 عاما.

وقال لابورتا في مقابلة مع قناة "TV3" الكتالونية، إن إدارته ترغب بضم غولر الذي يلعب في مركز وسط متقدم إلى صفوف الفريق الكتالوني الأول.

وصرح بأن برشلونة يرغب بضم غولر بعد إبقائه عاما إضافيا في صفوف فريقه الحالي فنربهتشة.

وأضاف أن "المدير الفني للفريق ديكو، تواجد في إسطنبول الأسبوع الفائت لمناقشة صفقة شراء غولر مع إدارة نادي فنربهتشة. ديكو أعرب عن إعجابه بمواهب غولر، والآن نسعى لإتمام صفقة انتقاله إلى صفوف برشلونة".

وذكر رئيس النادي بأن أندية من الدوريات الإيطالية والإنجليزية والإسبانية تسعى أيضا للظفر بخدمات النجم التركي الشاب.

وتعليقا على المحادثات الجارية بين إدارة الناديين، كتبت صحيفة "Gazete Sport" المقربة من الفريق الكتالوني، أن إدارة برشلونة ستدفع 23 مليون يورو لفنربهتشة مقابل الظفر بخدمات غولر.

وأشارت الصحيفة ذاتها إلى أن إدارة نادي برشلونة تخطط لتوقيع عقد مع غولر يمتد لـ5 سنوات، وستضيف إلى العقد مادة تنص على وجوب دفع مليار يورو لمن يرغب بشراء غولر قبل انتهاء عقده مع النادي الكتالوني.

يذكر أن النجم التركي الصاعد، أرضا غولر، يتميز بسرعته داخل الملعب ومراوغته ودقة تمريره الكرات لزملائه، ويصفه المحللون الرياضيون في تركيا بأنه من اللاعبين القلائل الذين يجيدون استخدام قدميه الاثنتين في تسديد الكرة.