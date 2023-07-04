إيمان بيني تنضم لمنتخب سويسرا بكأس العالم للسيدات

صرحت مدربة سويسرا، إينكا غرينغز، عن إيمان بيني "لم نقم بضمها كلاعبة واعدة فقط. بل يمكنها ترك أثر في كأس العالم".

اختيرت إيمان بيني البالغة من العمر ستة عشر عاما ضمن تشكيلة سويسرا، الإثنين، للمشاركة في كأس العالم للسيدات، بعد ثلاثة أيام فقط من ظهورها الأول مع المنتخب الوطني.

ولفتت بيني، لاعبة وسط فريق يانغ بويز السويسري، الأنظار يوم الجمعة الماضي بعد نزولها كبديلة في الشوط الثاني من المباراة التي تعادلت فيها سويسرا بثلاثة أهداف لمثلهم أمام زامبيا المشاركة أيضا في كأس العالم.

ستبلغ اللاعبة السابعة عشر من عمرها بعد يومين من افتتاح سويسرا لمبارياتها في المجموعة الأولى ضد الفلبين في الحادي والعشرين من تموز/ يوليو في دنيدن بنيوزيلندا. وتضم المجموعة أيضا نيوزيلندا والنرويج.

وقالت مدربة سويسرا، إينكا غرينغز، عن بيني "لم نقم بضمها كلاعبة واعدة فقط. بل يمكنها ترك أثر في كأس العالم".

وتلعب سويسرا في كأس العالم للسيدات للمرة الثانية.

في العام 2015، تأهلت سويسرا من دور المجموعات، الذي فازت فيه بنتيجة 10 مقابل واحد على الإكوادور، قبل أن تخسر أمام مضيفة البطولة كندا في دور الستة عشر.

وتخوض سويسرا مباراة تحضيرية أخيرة على أرضها، الأربعاء، ضد المغرب، وهو فريق آخر سيشارك في البطولة التي ستقام في أستراليا ونيوزيلندا.