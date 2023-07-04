المغربي أمرابط ينتظر عرضا للانتقال إلى برشلونة

أشارت الصحيفة إلى أن أمرابط لا يزال ضمن قائمة أهداف برشلونة في الميركاتو، رغم أن صفقة روميو تتفوق عليه بالفعل.

أبدى اللاعب المغربي، سفيان أمرابط، رغبته مجددا في الانتقال إلى صفوف برشلونة الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكان أمرابط محط اهتمام برشلونة الذي حاول ضمه في الميركاتو الشتوي الماضي، إلا أن فيورنتينا الإيطالي رفض الاستغناء عن خدماته آنذاك.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" أن "أمرابط لا يزال ينتظر الحصول على عرض من برشلونة في الصيف الحالي".

وقالت العديد من التقارير إن لاعب جيرونا، أوريل روميو، بات الهدف الرئيسي لبرشلونة من أجل تدعيم خط الوسط في الميركاتو الجاري.

وأشارت الصحيفة إلى أن أمرابط لا يزال ضمن قائمة أهداف برشلونة في الميركاتو، رغم أن صفقة روميو تتفوق عليه بالفعل.

وأوضحت "رغم اهتمام مانشستر يونايتد بضم أمرابط، لكن فيورنيتنا لم يتلق أي عرض رسمي حتى الآن من أجل ضم المغربي".

وذكرت أن برشلونة تخلى عن أهداف رئيسية في الميركاتو مثل زوبيميندي وجوشوا كيميتش ومارسيلو بروزوفيتش، مما قد يدعم حلم أمرابط بالانتقال إلى البارسا هذا الصيف.