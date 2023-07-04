ستيفن جيرارد مديرا فنيا لنادي الاتفاق السعودي

صرح نادي الاتفاق السعودي في بيان رسمي عبر "تويتر" إنه "هنا منبع الأساطير، يسعدنا الإعلان عن التعاقد مع جيرارد كمدرب لنادي الاتفاق".

ستيفن جيرارد (أ ب)

أعلن نادي الاتفاق السعودي عن تعيين نجم ليفربول الإنجليزي ومدرب أستون فيلا السابق، ستيفن جيرارد، مديرا فنيا للفريق بداية من الموسم المقبل.

وقال الاتفاق في بيان رسمي عبر "تويتر" إنه "هنا منبع الأساطير، يسعدنا الإعلان عن التعاقد مع جيرارد كمدرب لنادي الاتفاق".

وبذلك يعود جيرارد لمقعد القيادة الفنية بعد 8 أشهر من إقالته من تدريب فريق أستون فيلا الإنجليزي، بعد تراجع نتائج الفريق ودخوله دوامة الهبوط.

وسبق لجيرارد تدريب فريق رينجرز الأسكتلندي بداية من موسم 2019 - 2020، حيث قاد الفريق للعودة لمنصات التتويج.

وكان نجم الريدز قد وصل إلى السعودية منذ فترة لمناقشة إمكانية تدريب الفريق في الموسم الجديد.