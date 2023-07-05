مانشستر يونايتد يُعلن تعاقده مع مايسون ماونت

الإعلان رسميا عن انضمام ماونت إلى فريق المدرب الهولندي، إريك تن هاغ، بعد ساعات معدودة على تأكيد اللاعب مغادرته لتشلسي هذا الصيف.

انتقل لاعب الوسط الدولي الإنجليزي، مايسون ماونت، إلى مانشستر يونايتد بعقد يمتد حتى حزيران/ يونيو 2028 مع خيار التمديد لعقد إضافي، وذلك وفق ما أعلن فريقه الجديد، اليوم الأربعاء.

ونقل الموقع الرسمي ليونايتد عن لاعب تشلسي السابق البالغ 24 عاما قوله إنه "ليس من السهل دائما أن تترك النادي الذي ترعرعت فيه، لكن مانشستر يونايتد سيقدم تحديا جديدا مثيرا للمرحلة التالية من مسيرتي. وبما أني لعبت ضدهم، فأنا أعرف تماما مقدار قوة الفريق الذي أنضم إليه وأتطلع بفارغ الصبر لأكون جزءا من اندفاع هذه المجموعة للفوز بألقاب كبيرة".

ويأتي الإعلان رسميا عن انضمام ماونت إلى فريق المدرب الهولندي، إريك تن هاغ، بعد ساعات معدودة على تأكيد اللاعب مغادرته لتشلسي هذا الصيف.

وقال ماونت، الثلاثاء، في رسالة وداع لجماهير تشلسي عبر حسابه على إنستغرام إنه "نظرا إلى التكهنات خلال الأشهر الستة الماضية، قد لا يكون هذا مفاجئا لكم، لكنه لا يسهّل إبلاغكم بأني اتخذت قرارا بمغادرة تشلسي".

وأضاف أنه "أشعر أنكم تستحقون أكثر من مجرد بيان مكتوب، لذلك أردت أن أخبركم مباشرة عن مدى امتناني لكل دعمكم على مدار الـ18 عاما الماضية".

وتابع أنه "أعرف أن بعضكم لن يكون سعيدا بقراري، لكن هذا هو المناسب لي في هذه اللحظة من مسيرتي. انضممت إلى تشلسي عندما كنت في السادسة من عمري وقد مررنا بالكثير معا".

وبحسب التقارير، فإن يونايتد دفع 55 مليون جنيه إسترليني (69 مليون دولار) مقابل ماونت، مع خمسة ملايين إضافية من المكافآت تعتمد على أداء ونجاح اللاعب في "أولد ترافورد".

وتخرّج ماونت من أكاديمية تشلسي وخاض موسما معارا إلى فيتيس الهولندي (2017-2018) وآخر مع دربي كاونتي (2018-2019).

خاض مباراته الأولى مع تشلسي في آب/ أغسطس 2019 وسيغادر الفريق بعدما لعب 129 مباراة معه في الدوري الممتاز سجل خلالها 27 هدفا مع 22 تمريرة حاسمة.

حقق مع البلوز لقب دوري أبطال أوروبا 2021 وكأس العالم للأندية.

دوليا، خاض 36 مباراة مع المنتخب الإنجليزي وبدأ أساسيا في نهائي كأس أوروبا عام 2021 الذي خسره بركلات الترجيح ضد إيطاليا.

أحرز لاعب الوسط المهاجم 3 أهداف فقط في الدوري الموسم الماضي، مع تراجع مستواه ومعاناته من الإصابات، علما أن تشلسي حل في المركز الثاني عشر.

ويبحث ماونت بانتقاله إلى يونايتد عن أن يكون جزءا من مرحلة عودة "الشياطين الحمر" إلى قلب المنافسة على لقب الدوري الممتاز الغائب عن خزائنهم منذ 2013 حين توج بطلا في الموسم الأخير قبل اعتزال المدرب الإسكتلندي الأسطوري، أليكس فيرغوسون.

وقال ماونت، اليوم الأربعاء، إنه "بإمكان الجميع رؤية التقدم الكبير الذي حققه النادي تحت إشراف إريك تن هاغ. وبعد اجتماعي بالمدرب ومناقشه خططه، لا يمكنني أن أكون أكثر حماسة للمواسم التي تنتظرنا وأنا جاهز للعمل الدؤوب المتوقع مني هنا".

وشدّد على "أني طموح جدا. أعرف جمال الشعور بإحراز ألقاب كبيرة وما يحتاجه الأمر لتحقيق ذلك. سأقدم كل ما لدي لاختبار ذلك (الشعور) مجددا مع مانشستر يونايتد".

أما المدير الرياضي في يونايتد، جون مورتو، فقال بدوره إن "مايسون لاعب ذكي للغاية ويتمتع بالكثير من القدرات الفنية الرائعة التي ستشكل إضافة هامة لفريقنا".

وأضاف: "لقد أعجبنا بمواهبه منذ فترة طويلة، وبالتالي نحن سعيدون لقراره بأن تكون الخطوات التالية في مسيرته هنا في أولد ترافورد".

وأنهى يونايتد الموسم الماضي من الدوري الممتاز في المركز الثالث، وسيشارك بالتالي في مسابقة دوري الأبطال، خلافا لتشلسي الذي اكتفى بالمركز الثاني عشر.