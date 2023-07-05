منتخب المغرب يواجه مصر في نهائي أمم إفريقيا للشباب

يواجه منتخب المغرب في النهائي، يوم السبت المقبل، منتخب مصر الذي كان تأهل أيضا إلى الأولمبياد.

انتقل منتخب المغرب للشباب إلى أولمبياد "باريس 2024"، بعد تأهله إلى نهائي بطولة أمم إفريقيا دون 23 عاما في كرة القدم، والتي يستضيفها بفوزه في نصف النهائي على منتخب مالي بركلات الترجيح بالنتيجة 4 - 3 بعد التعادل بنتيجة 2 - 2 في المباراة.

ويلعب منتخب المغرب في النهائي، يوم السبت المقبل، أمام منتخب مصر الذي كان تأهل أيضا إلى الأولمبياد.

ويسعى منتخب المغرب للتتويج بلقب أول في بطولة أمم إفريقيا للشباب، كما أنه سيعود إلى الأولمبياد مجددا للمرة الأولى منذ 12 عاما عندما تواجد في أولمبياد "لندن 2012".

وتتنافس مالي وغينيا، التي خسرت أمام مصر في نصف النهائي، على البطاقة الثالثة المؤهلة إلى الأولمبياد، وذلك في مباراة المركز الثالث يوم الجمعة المقبل.

وتمتلك قارة إفريقيا 3 بطاقات ونصف في الأولمبياد، إذ يتأهل أصحاب المراكز الثلاثة الأولى مباشرة، بينما يخوض صاحب المركز الرابع الملحق مع رابع آسيا، الذي سيُكشف عنه العام المقبل في بطولة كأس آسيا للشباب التي ستقام في العاصمة القطرية الدوحة خلال شهري نيسان/ أبريل وأيار/ مايو 2024.

يُشار إلى أنه منذ أن بدأت بطولة أمم إفريقيا للشباب في العام 2011 تُوّجت منتخبات الغابون ونيجيريا ومصر باللقب.