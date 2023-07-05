منتخب مصر يحجز مقعده في نهائي أمم إفريقيا للشباب

حجز المنتخب المصري للشباب مقعده في نهائي بطولة أمم إفريقيا تحت 23 عاما، الثلاثاء، عقب فوزه على نظيره الغيني بهدفٍ نظيف على ملعب "ابن بطوطة" في مدينة طنجة المغربية.

وأحرز محمد شحاتة الهدف الثمين "للفراعنة" بعد 8 دقائق على بداية المباراة مستغلا تمريرة من مواطنه أحمد عاطف قطة.

وكان المنتخب المصري قد بلغ الدور نصف النهائي بعد أن تصدر المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط حصدها من انتصارين على الغابون (2-0) ومالي (1-0)، وتعادل وحيد جاء مع النيجر بدون أهداف.

ويلعب منتخب مصر في النهائي مع المغرب، بينما يلعب المنتخب الغيني مع مالي على تحديد المركز الثالث المؤهل إلى أولمبياد باريس 2024.