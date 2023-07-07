باير ليفركوزن يضم غرانيت تشاكا

شارك تشاكا في 268 مباراة مع آرسنال منذ انضم للنادي في 2016 قادما من بوروسيا مونشنغلادباخ. وساعد الفريق على الوصول إلى المركز الثاني الموسم الماضي بسبعة أهداف في 37 مباراة. وأحرز إجمالا 21 هدفا مع آرسنال.

ضم باير ليفركوزن لاعب خط وسط سويسرا، غرانيت تشاكا، ليعيده إلى الدوري الألماني من نادي الدوري الإنجليزي الممتاز، آرسنال.

وقع تشاكا، 30 عاما، عقدا حتى حزيران/ يونيو 2028، وفق ما أعلنه ليفركوزن، الخميس.

وقال المدير الرياضي للنادي، سيمون رولفس، إنه "بتعاقدنا مع غرانيت، تمكنا من أن نحظى بمحترف بارز. مهارته الكروية معروفة في كل مكان. لكن هناك قلة من اللاعبين الذين يمكنك أن تقودهم بفعالية كبيرة بفضل العقلية والشخصية الفريدة".

لم يعلن ليفركوزن ولا آرسنال عن قيمة رسوم الانتقال، لكن موقع ذي إتلانتيك الرياضي الإلكتروني قال إنها بلغت 25 مليون يورو، "لكن مصادر مقربة من ليفركوزن تؤكد أن الرسوم أقل".

شارك تشاكا في 268 مباراة مع آرسنال منذ انضم للنادي في 2016 قادما من بوروسيا مونشنغلادباخ. وساعد الفريق على الوصول إلى المركز الثاني الموسم الماضي بسبعة أهداف في 37 مباراة. وأحرز إجمالا 21 هدفا مع آرسنال.

كان أداء تشاكا مميزا أيضا مغ غلادباخ، حيث أحرز تسعة أهداف في 140 مباراة بعد انضمامه إليه في 2012 قادما من بازل.

وقال تشاكا لناديه الجديد إنه "أعرف الدوري عن ظهر قلب ولطالما شاهدته من لندن. النادي له تاريخ مؤثر وأهداف رفيعة. وقبل كل شيء، أراه ناديا له مستقبل كبير".

حل ليفركوزن في المركز السادس في الدوري الأول الألماني مع مدربه تشابي ألونسو، وسيلعب في دوري أوروبا الموسم المقبل.

تشاكا هو رابع توقيع هذا الصيف للنادي الألماني بعد يوناس هوفمان من غلادباخ، وارثر من أميركا مينيسرو، واليخاندرو غريمالدو من بنفيكا.