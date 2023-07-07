"ويفا" يمنح ميلان وأستون فيلا وبرايتون الضوء الأخضر للمشاركة القارية

أنشأ الاتحاد قوانين تتعلق بالملكية المتعددة للأندية لحماية نزاهة مسابقاته لاسيما في حال وقوع فريقين تعود ملكيتهما لنفس الشخص أو المجموعة في مواجهة بعضهما البعض.

أعطى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا)، اليوم الجمعة، كلًا من ميلان الإيطالي وأستون فيلا وبرايتون الإنجليزيين، الضوء الأخضر، للمشاركة القارية الموسم المقبل، وذلك بعدما أجرت الأندية الثلاثة التعديلات اللازمة لتجنب أي تعارض محتمل مع قاعدة الملكية المتعددة للأندية.

وتعود ملكية ميلان، بطل دوري أبطال أوروبا سبع مرات، لمجموعة "ريدبيرد كابيتال بارتنرز" الأميركية التي تملك أيضًا نادي تولوز بطل كأس فرنسا، فيما يمتلك مالكو أستون فيلا حصة في نادي فيتوريا غيمارايش البرتغالي.

وبات مالك برايتون، توني بلوم، المساهم الأكبر في أونيون سان جيلواز، عندما اشترى النادي البلجيكي عام 2018.

وعين الاتحاد الأوروبي محققين لدراسة الروابط بين الأندية المعنية، لكنه قال إنه راضٍ الآن لأنه "لا أحد لديه سيطرة أو تأثير حاسم على أكثر من ناد" يشارك في مسابقاته.

وقال "ويفا" في بيان "بعد تنفيذ تغييرات مهمة من قبل الأندية والمستثمرين المعنيين، وافقت الغرفة الأولى في هيئة الرقابة المالية على الأندية (في الاتحاد القاري) على قبول الأندية المذكورة أعلاه في مسابقات ويفا للأندية في موسم 2023-2024".

وأضاف "وجدت هيئة الرقابة على الأندية أن التغييرات المهمة التي تم تنفيذها جعلت الأندية تمتثل لقاعدة الملكية المتعددة للأندية. هذه التغييرات تقيد بشكل كبير نفوذ المستثمرين وسلطة اتخاذ القرار على أكثر من ناد واحد، مما يضمن الامتثال لقاعدة الملكية المتعددة للأندية".

وأنشأ الاتحاد قوانين تتعلق بالملكية المتعددة للأندية لحماية نزاهة مسابقاته لاسيما في حال وقوع فريقين تعود ملكيتهما لنفس الشخص أو المجموعة في مواجهة بعضهما البعض.

وكجزء من الامتثال للقواعد، لن يتمكن أي من الأندية التي تتشارك الملكية من نقل اللاعبين بين بعضها البعض، سواء بشكل دائم أو على سبيل الإعارة حتى أيلول/سبتمبر 2024.

ويشارك ميلان في دوري أبطال أوروبا وكل من برايتون وأونيون سان جيلواز وتولوز في "يوروبا ليغ"، فيما يخوض فيلا وفيتوريا التصفيات المؤهلة لمسابقة "كونفرنس ليغ".