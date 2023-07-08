مانشستر يونايتد لا يمكنه التعاقد مع مبابي

سيحول الاتحاد الأوروبي لكرة القدم دون إبرام أي صفقات بين اليونايتد وباريس سان جيرمان، نظرا لأن الناديان سيكونان مملوكان لجهة واحدة تقريبا.

سيواجه مانشستر يونايتد الإنجليزي صعوبة في التعاقد مع نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، كيليان مبابي، في حال لو أراد ذلك بالفعل.

ومن المرجح أن يرحل مبابي عن سان جيرمان في الميركاتو الصيفي الجاري أو بعد انتهاء عقده في حزيران/ يونيو 2024، وسط اهتمام من كبار أوروبا بالحصول على خدماته.

ولن يكون بإمكان اليونايتد التحرك نحو مبابي في أي وقت، في حال انتقال ملكية النادي للقطري جاسم بن حمد آل ثاني؛ حسبما أوردت صحيفة "صن" البريطانية.

وأضافت أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم سيحول دون إبرام أي صفقات بين اليونايتد وباريس سان جيرمان، نظرا لأن الناديان سيكونان مملوكان لجهة واحدة تقريبا.

وكان "يويفا" قد حرم ميلان من إبرام أي صفقات مع تولوز الفرنسي، لأن ملكيتهما تعود لشركة واحدة.

وحال قرر يونايتد مستقبلا التحرك نحو مبابي، سيتحتم عليه تقديم الوثائق اللازمة لإقناع "يويفا" بانفصال ملاكه تماما عن النادي الباريسي، وإلا سيكون محرما عليه ضم مبابي من سان جيرمان.