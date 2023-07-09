إنجلترا تنال لقب أمم أوروبا تحت 21 عاما

نالت إنجلترا لقب أمم أوروبا تحت 21 عاما، للمرة الثالثة، بفوزها على إسبانيا بهدف دون رد في نهائي جمع الطرفين على ملعب "أدجارابت أرينا" بمدينة باتومي الجورجية.

توجت إنجلترا، السبت، بلقب أمم أوروبا تحت 21 عاما بعد أن هزمت نظيرتها إسبانيا بهدفٍ دون رد في نهائي جمع الطرفين على ملعب "أدجارابت أرينا" بمدينة باتومي الجورجية.

عرفت المباراة أفضلية واضحة للمنتخب الإنجليزي على مستوى صناعة الفرص على الرغم من الاستحواذ الأكبر على الكرة من جانب الإسباني الذي سيطر بنسبة وصلت إلى 65 بالمئة.

وترجم كورتس جونس متوسط ميدان نادي ليفربول، خطورة الإنجليز إلى هدف الفوز الثمين في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدل ضائع لزمن الشوط الأول مستغلا تمريرة من كول بالمر.

وسنحت لإسبانيا فرصة تعديل النتيجة، لكن المهاجم أبيل رويز أهدرها بعدما فشل في تنفيذ ركلة جزاء احتسبها الحكم في الدقيقة التاسعة من وقت المباراة الضائع.

وبهذا نالت إنجلترا ثالث ألقابها في تاريخ البطولة بعد أن رفعت الكأس عامي 1982 على حساب ألمانيا، و1984 بالفوز على إسبانيا أيضا.