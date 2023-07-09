وفاة سواريز ميرامونتش الإسباني الوحيد الفائز بـ"الكرة الذهبية"

قلل سواريز من أهمية الكرة الذهبية، وهي جائزة استعصت على النجوم الإسبان اللاحقين ومنهم أندريس إنييستا وتشافي هيرنانديز وراؤول غونزاليس.

توفي الإسباني الوحيد الذي فاز بجائزة الكرة الذهبية، لويس سواريز ميرامونتس، وهي أرقى جائزة فردية في كرة القدم، عن عمر ناهز 88 عاما، بحسب ناديه السابق إنتر ميلان.

ولم يشر إنتر إلى سبب وفاة سواريز عندما أعلن خبر رحيله، اليوم الأحد.

وعلى الرغم من أن لاعب خط الوسط ولد في منطقة غاليسيا، شمالي غرب إسبانيا، إلا أنه فاز بمعظم ألقابه في إيطاليا مع إنتر، بما في ذلك كأس أوروبا عامي 1964 و1965 وثلاثة ألقاب في الدوري الإيطالي.

انتقل سواريز إلى إنتر من برشلونة بعد فوزه بلقبين في الدوري الإسباني.

وقال موقع برشلونة إنه "للأسف، جاءت أعظم وأنجح فترة له عندما لم يعد لاعبا في برشلونة".

فاز سواريز بجائزة الكرة الذهبية في العام 1960 وحصل على المركز الثاني في عامي 1961 و1964.

ولعب في المنتخب الإسباني الذي فاز ببطولة أوروبا 1964، وهو أول لقب كبير لإسبانيا.

بعد اعتزاله اللعب في العام 1973، قضى سواريز ثلاث فترات في تدريب إنتر. كما تولى تدريب المنتخب الإسباني في الفترة من 1988 حتى 1991.

قلل سواريز من أهمية الكرة الذهبية، وهي جائزة استعصت على النجوم الإسبان اللاحقين ومنهم أندريس إنييستا وتشافي هيرنانديز وراؤول غونزاليس.

وقال سواريز لموقع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) إن الأمر "يعتمد كثيرا على العصر الذي تجد نفسك تعيش فيه".

وأضاف "أنت بحاجة إلى نصيب من الحظ يأتي إليك عندما لا يؤدي لاعب رائع آخر في زمنك أداء جيدا. كان هناك لاعبون رائعون حقا لم يفزوا بهذه الجائزة مطلقا. إنها ليست ذات قدر كبير".

كان مهاجم ريال مدريد، ألفريدو دي ستيفانو، الذي فاز بالجائزة في عامي 1957 و1959 من مواليد الأرجنتين.

وفازت لاعبة خط الوسط الإسبانية، أليكسيا بوتيلاس، بجائزة الكرة الذهبية للسيدات مرتين.