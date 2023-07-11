التركي تشاكير مراقبا للحكام في تصفيات دوري أبطال أوروبا

كلف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، الحكم التركي السابق جنيد تشاكير، مراقبا للحكام في المباراة الأولى بين فريقي أستانة الكازاخي ودينامو تبليسي الجورجي، في إطار تصفيات دوري أبطال أوروبا.

وقال الاتحاد التركي لكرة القدم في بيان، اليوم الثلاثاء، إن تشاكير سيكون مراقبا للحكام في المباراة التي ستجري غدا على أرضية أستانة أرينا بالعاصمة الكازاخية.

وأضافت أنه سيقود المباراة الحكم النمساوي كريستيان بيترو كيوجيركا.

والعام الماضي، اعتزل تشاكير التحكيم في سن الـ46 بعد مسيرة طويلة حكّم فيها الكثير من المواجهات الكبرى على الصعيد القاري والعالمي في دوري أبطال أوروبا وتصفيات أمم أوروبا وكأس العالم.