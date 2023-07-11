مبابي يصر على البقاء دون تمديد عقده مع سان جيرمان

يصر مبابي على البقاء مع سان جيرمان لعام آخر، حتى لو نفذوا التهديد ببقائه على مقاعد البدلاء طوال الموسم.

أبدى نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، كيليان مبابي، رغبته في البقاء مع فريقه لموسم آخر وعدم التوقيع على عقد جديد.

ومن المقرر أن ينتهي عقد مبابي في صيف 2024، وقد أبلغ فريقه بأن لن يفعل بند التمديد لغاية 2025.

ويسعى الفريق الفرنسي إلى تجديد عقد مبابي أو بيعه خلال الميركاتو الصيفي، بدلا من رحيله مجانا في الموسم القادم.

وقالت تقارير صحفية إن باريس يهدد مبابي بالتهميش في الموسم القادم، إذا أصر على البقاء ثم الرحيل مجانا.

وذكرت إذاعة "مونت كارلو" الفرنسية أن "مبابي يصر على البقاء مع سان جيرمان لعام آخر، حتى لو نفذوا التهديد ببقائه على مقاعد البدلاء طوال الموسم".

وأشارت إلى أن مبابي مستعد لقبول هذا الوضع، الذي سبق أن تعرض له أدريان رابيو في موسمه الأخير مع باريس، قبل الانتقال إلى يوفنتوس.

وختمت "إدارة باريس قد تبلغ المدرب لويس إنريكي بضم مبابي إلى قائمة المباريات، دون السماح له بالمشاركة".