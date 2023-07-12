الهلال السعودي يضم الصربي سافيتش

يُعد ميلينكوفيتش سافيتش من أفضل لاعبي الوسط في الدوري الإيطالي خلال العقد الأخير، حيث فاز مع لاتسيو بلقب كأس إيطاليا في موسم 2018-2019.

أبرم نادي الهلال السعودي اتفًاقا لضمّ لاعب وسط لاتسيو الإيطالي الصربي سيرغي ميلينكوفيتش سافيتش حتى العام 2026.

وأعلن الهلال عبر حسابه الرسمي في "تويتر" الأربعاء عن التعاقد مع سافيتش من خلال نشر صورة اللاعب وهو يوقّع على العقد، إضافة إلى عبارة جاء فيها "آتيًا من نسور إيطاليا، سافيتش يمثّل زعيم آسيا".

وبات ميلينكوفيتش سافيتش (28 عامًا) ثالث صفقات الهلال بعدما نجح الأخير في ضمّ السنغالي خاليدو كوليبالي ولاعب الوسط البرتغالي روبن نيفيز.

وسبق أن أفادت وسائل إعلام إيطالية أن الهلال وافق على دفع 40 مليون للاتسيو من أجل إتمام الصفقة مع الصربي الذي ينتهي عقده مع لاتسيو في حزيران/يونيو 2024.

ويُعد ميلينكوفيتش سافيتش من أفضل لاعبي الوسط في الدوري الإيطالي خلال العقد الأخير، حيث فاز مع لاتسيو بلقب كأس إيطاليا في موسم 2018-2019، بعدما افتتح التسجيل في الدقيقة 82 قبل أن يهزموا أتالانتا 2-0.

وسجل الدولي الصربي 69 هدفًا في 341 مباراة منذ انضمامه إلى لاتسيو مقابل 10 ملايين يورو في 2015، وفاز معه بكأس إيطاليا 2019 وكأس السوبر المحلية مرتين، وكان أحد نجومه عندما احتل الفريق بإشراف المدرب ماوريتسيو ساري المركز الثاني في دوري الدرجة الأولى وتأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

ويشهد الدوري السعودي موسم انتقالات ناريا مع ارتباط عدد من الأندية بمفاوضات مع لاعبين ومدربين من نجوم الصف الأول في العالم، للالتحاق برونالدو الذي انضم للنصر مطلع العام الجاري في صفقة مقدرة بنحو 440 مليون يورو حتى حزيران/يونيو 2025، ولحق به الفرنسيان كريم بنزيمة ونغولو كانتي للدفاع عن ألوان اتحاد جدة بطل الدوري والبرازيلي روبرتو فيرمينو الذي سيمثّل الأهلي، بينما سيتولى ستيفن جيرارد قائد ليفربول السابق تدريب فريق الاتفاق.

وكان استحوذ في وقت سابق من الشهر صندوق الاستثمارات العامة، أحد أكبر الصناديق السيادية في العالم بأصول تتجاوز 620 مليار دولار، على 75% من أندية الهلال والنصر والاتحاد والأهلي، الأبرز في البلاد.