بطولة مصر: الأهلي يعمق جراح الزمالك بفوز عريض

عزّز الأهلي موقعه في الصدارة برصيد 78 نقطة مع ثلاث مباريات مؤجلة، فيما تجمد رصيد الزمالك الذي مني بالخسارة الثامنة هذا الموسم والثانية أمام الأهلي بعدما سقط 0-3 في مباراة الدور الأول، عند 59 نقطة في المركز الثالث.

عمّق الأهلي، بطل الدوري، جراح ضيفه غريمه التقليدي، الزمالك، بفوز عريض 4-1، الخميس، بملعب القاهرة الدولي في العاصمة في مباراة مؤجلة من المرحلة الحادية والثلاثين للدوري المصري لكرة القدم.

وسجّل حسين الشحات (2 و36) والتونسي علي معلول (45+1) والبديل محمد شريف (90+4) أهداف الأهلي، وأحمد سيد "زيزو" (68 من ركلة جزاء) هدف الزمالك.

وعزّز الأهلي موقعه في الصدارة برصيد 78 نقطة مع ثلاث مباريات مؤجلة، فيما تجمد رصيد الزمالك الذي مني بالخسارة الثامنة هذا الموسم والثانية أمام الأهلي بعدما سقط 0-3 في مباراة الدور الأول، عند 59 نقطة في المركز الثالث.

وضغط الأهلي منذ البداية وافتتح التسجيل مبكرا عندما مرر حارس مرماه محمد الشناوي كرة في عمق دفاع الزمالك أخطأ حسام عبد المجيد في إبعادها فتهيأت أمام الشحات داخل المنطقة سددها قوية في الزاوية اليسرى العليا لمرمى محمد صبحي (2).

وأنقذ القائم الأيسر مرمى الزمالك من هدف ثان بتصديه لتسديدة محمد مجدي "افشه" من حافة المنطقة (4).

وواصل لاعبو الأهلي سيطرتهم، وأهدر محمود عبد المنعم "كهربا" فرصة التعزيز بعدما تلقى تمريرة الشحات داخل المنطقة فانفرد وسددها ساقطة فوق صبحي أبعدها حاتم سكر من على خط المرمى (20).

واخترق الشحات دفاع الزمالك وسدد كرة من حافة المنطقة على يسار صبحي (36).

وأضاف معلول الهدفة الثالث في الدقيقة الأولي من الوقت بدل الضائع للشوط الأول بعد سلسله من التمريرات للاعبي الأهلي فوصلته الكرة عند حافة المنطقة سددها مباشرة داخل الشباك على يسار صبحي.

وتحسن أداء الزمالك في الشوط الثاني بفضل تغييرات مدربه الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، فضغط على دفاع الأهلي سعيا لتقليص الفارق، وأهدر السنغالي أبراهيما نداي فرصة ذهبية عندما تلقى كرة من عمر جابر داخل المنطقة إثر خطأ للمدافع محمد عبد المنعم سددها بغرابة في يد الشناوي (52).

وحصل الزمالك على ركلة جزاء إثر عرقلة زيزو داخل المنطقة من لاعب الوسط المالي اليو ديانغ فانبرى لها بنفسه علي يمين الشناوي (68).

وتابع الزمالك ضغطه بحثا عن تقليص الفارق، وسدد التونسي سيف لدين الجزيري كرة علت عارضة الشناوي (79)، ورد القائم الأيمن تسديدة زيزو (85)، ثم ارتدت راسية نداي من العارضة (86).

ورد المدافع البديل رامي ربيعة بتسديدة قوية من خارج المنطقة أبعدها صبحي بصعوبة (90)، وأبعد حارس الزمالك تسديدة أخرى لمحمد هاني من داخل المنطقة إلى ركنية (90+2)، قبل أن يوجه شريف الضربة القاضية للفريق الأبيض عقب من هجمة منظمة وبعد تمريرات عدة آخرها كانت عرضية من ديانغ تابعها على يمين صبحي (90+4).

وقال أوسوريو في المؤتمر الصحافي عقب المباراة إنه المسؤول الأول عن الخسارة الثقيلة "أعتذر للجماهير على الخسارة وأتحمل المسؤولية كاملة، أخطأت في اختيار تشكيل المباراة وواجهنا فريقا يجري التحول من الدفاع للهجوم بشكل رائع".

وأضاف أن "أسوأ سيناريو أن نتلقى هدفا مبكرا وهذا ما حدث، الأهلي نجح في استغلال ذلك لأنه لعب بشكل مباشر على المرمى، وكان من الفرق التي لا تمرر كثيرا".

وتابع أنه "علينا العمل على التحسن وتصحيح الأخطاء ونسيان مباراة اليوم، مستمر مع الفريق بشكل طبيعي، وغير قادر على الانتظار فأمامنا مباريات قوية في البطولة العربية أبرزها أمام النصر (السعودي)، وخسارة اليوم ستكون سببا في صحوة عدد كبير من اللاعبين خلال الفترة المقبلة".