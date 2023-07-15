آرسنال يضم رايس ويجعله أغلى لاعب إنجليزي

سعى آرسنال لضم رايس على اعتباره إحدى الحلقات المفقودة في مسعاه لتحقيق لقب الدوري للمرة الأولى منذ 20 عامًا، بعد أن اقترب كثيرًا العام الماضي قبل أن يستسلم لمانشستر سيتي في الأمتار الأخيرة.

أعلن نادي آرسنال وصيف بطل إنجلترا السبت تعاقده مع لاعب الوسط الدولي ديكلان رايس من وست هام يونايتد بعقد طويل الأمد.

وفي حين لم يعلن النادي عن قيمة الصفقة، أشارت تقارير إلى أنها بلغت قرابة 100 مليون جنيه إسترليني (130.9 مليون دولار)، بالإضافة إلى 5 ملايين إضافية مكافآت، ما يجعله أغلى لاعب كرة قدم إنجليزي على الإطلاق.

وأعلن آرسنال أنه تعاقد مع ابن الـ24 عامًا "بعقد طويل الأمد" فيما ذكر موقع ذي أثلتيك أنه سيستمر حتى العام 2028 مع خيار التمديد سنة إضافية.

قبل ساعات، أعلن وست هام رحيل قائده فيما توجه اللاعب إلى جماهير فريقه السابق برسالة مفتوحة قال فيها "أريدكم أن تعرفوا كم كان القرار صعبًا بالنسبة لي لترك بيئة أحببتها وأعتز بها كثيرًا".

وتابع اللاعب الذي سيرتدي الرقم 41 في آرسنال "في النهاية، كان الأمر يتعلق فقط بطموحي في اللعب على أعلى مستوى في الرياضة".

وسعى آرسنال لضم رايس على اعتباره إحدى الحلقات المفقودة في مسعاه لتحقيق لقب الدوري للمرة الأولى منذ 20 عامًا، بعد أن اقترب كثيرًا العام الماضي قبل أن يستسلم لمانشستر سيتي في الأمتار الأخيرة.

لكن آرسنال انتصر في أوّل معركة مع السيتي في الموسم الجديد، بالحصول على خدمات لاعب الارتكاز بعد أن رفض السيتي تقديم المبلغ الذي طلبه وست هام.

وقال مدرب آرسنال، الإسباني ميكيل أرتيتا "إنه لاعب يتمتع بقدرات هائلة، وقد لعب على مستوى عالٍ في الدوري الإنجليزي ولمنتخب إنجلترا لعدد من المواسم حتى الآن. يقدم ديكلان جودة كبيرة للنادي وهو موهبة استثنائية ولديه القدرة على أن يكون ناجحًا للغاية هنا".

وانضم رايس إلى وست هام بعد إطلاق سراحه من أكاديمية تشيلسي في سن الرابعة عشر.

وشارك في 245 مباراة مع "هامرز" منذ 2017، شهدت آخرها فوز نادي شرق لندن بأول لقب له منذ 43 عامًا، برفعه كأس مسابقة كونفرس ليغ القارية.

ومنذ تحويل ولائه الدولي من جمهورية إيرلندا إلى إنجلترا في عام 2019، أصبح رايس أيضًا لاعبًا أساسيًا مع منتخب الأسود الثلاثة تحت قيادة المدرب غاريث ساوثغيت، حيث خاض 43 مباراة دولية.

وأصبح رايس ثالث صفقة لآرسنال هذا الصيف بعد وصول المهاجم الألماني كاي هافيرتز من تشيلسي والمدافع الهولندي يوريان تيمبر من أياكس مقابل 100 مليون جنيه إسترليني لكليهما.