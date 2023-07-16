باريس سان جيرمان يقترب من ضم نجم يوفنتوس

تبقت خطوة واحدة على إتمام الصفقة، وهي تفاوض الفريق الفرنسي مع نظيره الإيطالي على تخفيض ثمن بيع عقد اللاعب.

بات باريس سان جيرمان الفرنسي على أعتاب خطوة واحد من ضم أحد نجوم يوفنتوس الإيطالي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وتوصل سان جيرمان لاتفاق مع مهاجم يوفنتوس، دوشان فلاهوفيتش، على بند الراتب السنوي؛ حسبما أوردت شبكة "فوت ميركاتو" الفرنسية.

وأشارت إلى أن فلاهوفيتش وافق على تقاضي 11 مليون يورو سنويا بالإضافة إلى حوافز مالية أخرى.

وتحظى صفقة فلاهوفيتش بدعم المدرب الجديد لباريس سان جيرمان، لويس إنريكي.

وقالت الشبكة الفرنسية إن خطوة واحدة تبقت على إتمام الصفقة، وهي تفاوض الفريق الفرنسي مع نظيره الإيطالي على تخفيض ثمن بيع عقد اللاعب.

يذكر أن فلاهوفيتش (23 عاما) ارتدى قميص يوفنتوس لموسم ونصف، حيث انضم إليه قادما من فيورنتينا في كانون الثاني/ يناير 2022.