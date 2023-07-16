بايرن ميونخ يفتح الباب أمام رحيل سومير

وفقا لخبير الانتقالات الشهير فابريزيو رومانو، فإن إنتر يعمل بنشاط كبير لإتمام صفقة سومير خلال الأيام المقبلة.

مهد بايرن ميونخ الألماني الطريق أمام رحيل حارس مرماه، السويسري يان سومير، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

ويحظى سومير باهتمام إنتر ميلان الإيطالي الذي توصل لاتفاق للحصول على خدماته، وقد جرى مناقشة جميع بنود العقد والراتب الذي سيتقاضاه.

وذكر الرئيس الفخري للفريق البافاري، أولي هونيس "صحيح أن سومير لديه شرط جزائي في عقده ويمكنه الرحيل إذا أراد ذلك"؛ حسبما نقلت عنه صحيفة "Sport1" الألمانية.

وتابع "لكن رحيل سومير يعتمد على كيفية تعاملنا، وسنجري محادثات مفتوحة معه لمناقشة مستقبله، وقلنا له ذلك".

ووفقا لخبير الانتقالات الشهير فابريزيو رومانو، فإن إنتر يعمل بنشاط كبير لإتمام صفقة سومير خلال الأيام المقبلة.

يذكر أن إنتر قرر التحرك نحو سومير وأناتولي تروبين حارس شاختار الأوكراني، لتعويض الثنائي أندريه أونانا وسمير هاندانوفيتش.