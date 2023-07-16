مسابقة للقفز على الحواجز وترويض الخيل بالمغرب

يشارك 353 فارسا في المسابقة للقفز على الحواجز وترويض الخيل بالمغرب، والتي تنظمها الجامعة الملكية للفروسية.

انطلقت بالعاصمة المغربية الرباط، السبت، مسابقة فروسية للقفز على الحواجز والترويض.

وانطلقت فعاليات الدورة الـ38 من البطولة الوطنية للقفز على الحواجز والترويض من تنظم الجامعة الملكية المغربية للفروسية، وتستمر بين 15 و23 تموز/ يوليو الجاري.

وعرف اليوم الأول منافسة كبيرة بين المتسابقين، كما شهد المضمار حضورا جماهيريا كبيرا لمتابعة المنافسات.

ويشارك في ھذه اﻟﺑطوﻟﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ 353 فارسا يمثلون 20 ﻓﺋﺔ.

كما تتضمن البطولة عدة مسابقات مثل بطولات المغرب للكبار والهواة والشبان والفتيان والصغار والخيول القصيرة والهواة والبطولة العسكرية وبطولة الأولمبياد الخاص المغربي، المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية، وبطولة المغرب للترويض وبطولة المغرب للأندية.