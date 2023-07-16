مورينيو يسعى إلى إبرام صفقة موراتا بأسرع وقت

كان مورينيو حاسما في تقدم المفاوضات بين اللاعب والنادي الإيطالي، وتم تقديم عرض للمهاجم لمدة 4 سنوات مقابل 4.5 مليون يورو كراتب سنوي

يستهدف فريق روما الإيطالي التعاقد مع مهاجم جديد خلال الميركاتو الصيفي الجاري، وقد بدأ تحركاته لحسم الصفقة قبل الفترة التحضيرية للموسم الجديد.

ويسعى مدرب "الذئاب"، البرتغالي جوزيه مورينيو، إلى ضم مهاجم أتلتيكو مدريد الإسباني، ألفارو موراتا، بأسرع وقت ممكن؛ وفقا لموقع "توتو ميركاتو" الإيطالي.

ويرى مورينيو بموراتا المهاجم المثالي للفريق، رغم رغبة مسؤولي الفريق في التعاقد مع مهاجم وست هام يونايتد الإنجليزي، جيانلوكا سكاماكا.

وأشار الموقع إلى أن مورينيو أجرى مكالمة هاتفية مع موراتا، وقد تكون حاسمة في انضمام الأخير لروما.

وأضاف "مورينيو كان حاسما في تقدم المفاوضات بين اللاعب والنادي الإيطالي، وتم تقديم عرض للمهاجم لمدة 4 سنوات مقابل 4.5 مليون يورو كراتب سنوي".

لكن صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت" الإيطالية، قالت إنه على الرغم من اتفاق روما مع موراتا، فإن أندية يوفنتوس وميلان وإنتر مهتمة أيضا بضم اللاعب، بالنظر للشرط الجزائي المتواضع في عقده.

وكان المدير الراضي الحالي لإنتر والسابق ليوفنتوس، بيبي ماروتا، قد أحضر موراتا للبيانكونيري عام 2014، وما زال معجبا بقدراته.

من ناحية أخرى، سيفكر يوفنتوس في ضم المهاجم الإسباني، إذا غادر دوسان فلاهوفيتش إلى باريس سان جيرمان.

ويعتبر البلجيكي روميلو لوكاكو الهدف الأساسي للبيانكونيري، لكن انتقاله يعتمد على السرعة التي سيرسل بها باريس سان جيرمان عرضه لضم فلاهوفيتش.