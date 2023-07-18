ريال مدريد يعزز حظوظه للتعاقد مع مبابي

عزز ريال مدريد الإسباني حظوظه من أجل التعاقد مع مبابي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

لا يزال ريال مدريد الإسباني يتمسك بحظوظه بالتعاقد مع نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، كيليان مبابي، في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأعلن الفريق الملكي عن ميزانيته للعام المالي 2022-2023 بإيرادات قدرها 843 مليون يورو، وأرباح وصلت إلى 11.8 مليون يورو؛ حسبما أفادت صحيفة "آس" الإسبانية.

وأشارت الصحيفة إلى أن ريال مدريد بصدد الحصول على سيولة نقدية وعوائد ائتمانية في البنوك تتراوح بين 128.2 مليون يورو و265 مليون يورو.

وأوضحت أن الريال بهذه الأرباح سيكون لديه 400 مليون يورو، يمكن أن يناور بها لضم مبابي.

ومن المقرر أن ينتهي عقد مبابي مع سان جيرمان في صيف 2024، وأبلغ إدارة فريقه رسميا بالاستمرار للموسم القادم دون تجديد عقده.

لكن رئيس الفريق الفرنسي، ناصر الخليفي، شدد في 5 تموز/ يوليو الماضي على أنه لن يسمح برحيل مبابي مجانا، ومنحه مهلة أسبوعين لحسم قراره، إما بالتجديد أو بيعه هذا الصيف.