النصر السعودي يضم الإيفواري سيكو فوفانا من لانس الفرنسي

أتم نادي النصر السعودي صفقته الثانية، هذا الصيف، بضم الإيفواري سيكو فوفانا من فريق لانس الفرنسي بعد التعاقد مع مارسيلو بروزوفيتش.

أعلن نادي النصر السعودي، الثلاثاء، ضم الإيفواري سيكو فوفانا قادما من نادي لانس الفرنسي بعقد يمتد لثلاث مواسم.

ونشر النصر عبر حسابه الرسمي في تويتر سلسلة من التغريدات مرحبا بها بلاعبه الجديد، كما أظهرت مراسم توقيع العقد التي تمت في معسكر الفريق بالبرتغال.

وأشارت تقارير إخبارية محلية وفرنسية أن النصر دفع 20 مليون يورو لنادي لانس مقابل تخليه عن بطاقة فوفانا الذي سيتقاضى 15 مليون يورو كمرتب في الموسم الواحد.

ويُعد فوفانا من نجوم الدوري الفرنسي وسبق له أن خاض تجارب احترافية عديدة في إنجلترا مع مانشستر سيتي وقبلها في إيطاليا مع أودينيزي وغيرها.

وبهذا أتم النصر ثاني صفقاته الخارجية، هذا الصيف، بعدما تعاقد مع الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش في الثالث من تموز/ يوليو الجاري، لينضم الثنائي الجديد إلى مجموعة من النجوم يتقدمهم البرتغالي كريستيانو رونالدو.