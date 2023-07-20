إنتر ميلان يتعاقد مع خوان كوادرادو رغم احتجاج الجمهور

تعاقد فريق إنتر ميلان مع اللاعب الكولومبي خوان كوادرادو في صفقة انتقال حر لغاية شهر حزيران/ يونيو 2024، على الرغم من احتجاج الجمهور.

أعلن نادي إنتر ميلان الإيطالي، الأربعاء، عن التعاقد مع الكولومبي خوان كوادرادو في صفقة انتقال حر حتى حزيران/ يونيو 2024، وذلك على الرغم من احتجاجات جمهور الفريق.

لقي التعاقد مع المخضرم الكولومبي معارضة شديدة من قبل عشاق الإنتر كونه كان دوما أحد المتسببين في خروج مباريات الغريمين عن النص آخرها خلال الدور قبل النهائي لمسابقة كاس إيطاليا عندما تشاجر مع لوكاكو مما أدى إلى إيقاف المهاجم البلجيكي عدة مباريات.

انضم البالغ من العمر 35 عاما إلى صفوف النيراتزوري بعدما انتهى ارتباطه بنادي يوفنتوس الإيطالي مع نهاية الموسم الماضي.

أنهى كوادرادو حقبة استمرت لثماني سنوات في اليوفي، ليدخل في مرحلة جديدة في مسيرته ضمن كتيبة المدرب سيموني إنزاجي في موسم 2023 - 2024.

خلال مسيرته مع اليوفي، خاض اللاعب الكولومبي 314 مباراة في كل المسابقات، نجح خلالها في تسجيل 26 هدفا، وصنع 65 آخرين لزملائه في الفريق، وساعد كتيبة السيدة العجوز على الفوز بلقب الدوري المحلي في 5 مناسبات، فضلا عن التتويج بلقب كأس إيطاليا في 4 مناسبات أخرى، بجانب لقبين في كأس السوبر الإيطالي.