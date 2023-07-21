مان يونايتد يتعاقد رسميا مع الحارس أندريه أونانا

يمتد عقد حارس المرمى الكاميروني، أندريه أونانا، لغاية العام 2028 مع خيار لتمديد الاتفاق عاما آخر.

أندريه أونانا (أ ب)

أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي رسميا ضم حارس مرمى إنتر ميلان، أندريه أونانا، في صفقة بلغت قيمتها 57 مليون دولار.

وسيعود أونانا للعب تحت قيادة المدير الفني، إريك تن هاغ، الذي فاز معه اللاعب بثلاثة ألقاب هولندية في أياكس.

وأعلن النادي أن عقد حارس المرمى الكاميروني سيمتد حتى عام 2028 مع خيار لتمديد الاتفاق عاما آخر.

وسيتعين على يونايتد دفع 4.5 مليون دولار كمزايا تعتمد على مدى نجاح اللاعب في النادي.

وسينضم أونانا إلى ناديه الجديد في جولة ما قبل الموسم في الولايات المتحدة.

ويحل محل ديفيد دي خيا، الذي أعلن في وقت سابق من هذا الشهر رحيله عن مان يونايتد بعد 12 عاما قضاها داخل أسوار النادي.