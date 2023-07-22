أومتيتي ينتقل إلى الدوري الفرنسي

قال رئيس ليل أوليفر ليتانغ "سام العظيم قاد عاد. إنها إشارة قوية عندما يعود بطل فرنسي في كأس العالم إلى الدوري الفرنسي".

عاد قلب الدفاع الدولي صامويل أومتيتي إلى الدوري الفرنسي من بوابة ليل بعقد لسنتين، وفق ما أعلن اللاعب السبت.

وحرّر نادي برشلونة الإسباني بطل مونديال 2018 من عقده في وقت سابق من هذا الشهر، وكان من المتوقع أن يعود إلى ناديه السابق ليون الذي تركه في 2016 للانضمام إلى الفريق الكاتالوني.

وقال أومتيتي "العودة إلى فرنسا، منطقيًا فكرت بليون ولكن في النهاية اخترت الالتحاق بناد يريدني".

وعانى المدافع البالغ من العمر 29 عاما من الإصابات على مدى أربع سنوات وأعير الموسم الماضي إلى ليتشي الإيطالي وخاض معه 25 مباراة.

وقال رئيس ليل أوليفر ليتانغ "سام العظيم قاد عاد. إنها إشارة قوية عندما يعود بطل فرنسي في كأس العالم إلى الدوري الفرنسي".

ورغم الإصابات التي لاحقته، قال أومتيتي "أشعر بأنني بحالة جيدة بدنيًا. أريد حقًا أن أحقق النجاحات في ليل".

وتوج أومتيتي بكأس فرنسا مع ليون عام 2012، فيما أحرز مع برشلونة لقب الدوري عامي 2018 و2019.

وكان اللاعب، المولود في الكاميرون، بطل فرنسا في مونديال 2018 بعد أن سجل الهدف الوحيد في نصف النهائي ضد بلجيكا، ويأمل في العودة إلى صفوف المنتخب.

وقال في هذا الصدد "لقد ذقت طعم المنتخب الفرنسي واختبرت لحظات استثنائية، حتمًا أرغب في أن أعيشها مجددًا".