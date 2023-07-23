ميلان يتعاقد مع المهاجم السويسرى نواه أوكافور حتى 2028

بدأ أوكافور مشواره الكروي في قطاع الشباب بنادي بازل السويسري، قبل أن يشارك لأول مرة مع الفريق الأول في 2018، وسجل 7 أهداف في 54 مباراة مع الفريق، وتوج بلقب كأس سويسرا.

أعلن نادى إيه سي ميلان الإيطالي، مساء أمس السبت، تعاقده رسميا مع المهاجم السويسري نواه أوكافور، خلال الميركاتو الصيفي الحالي لتدعيم صفوفه استعدادا للموسم المقبل 2023-2024.

وقال نادى ميلان في بيان رسمي إنه "يسر نادي آيه سي ميلان الإعلان عن ضم نواه أوكافور قادما من نادي ريد بول سالزبورغ النمساوي. وقع المهاجم السويسري عقدا يمتد حتى 30 حزيران/ يونيو 2028، وسيرتدي القميص رقم 17 مع الفريق".

أوكافور بدأ مشواره الكروي في قطاع الشباب بنادي بازل السويسري، قبل أن يشارك لأول مرة مع الفريق الأول في 2018، وسجل 7 أهداف في 54 مباراة مع الفريق، وتوج بلقب كأس سويسرا.

وانتقل اللاعب بعد ذلك إلى سالزبورغ، في كانون الثاني/ يناير 2020، ليشارك في 110 مباراة، سجل خلالها 34 هدفا، وتوج بلقب الدوري النمساوي في أربع مناسبات، كما وقف على منصة التتويج كبطل لكأس النمسا في ثلاث مناسبات أخرى.