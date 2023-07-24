ريال مدريد يقلب الطاولة على ميلان

تغلب ريال مدريد على نظيره ميلان بثلاثية مقابل هدفين في مباراة ودية جمعت بينهما ضمن استعداداتهما للموسم الكروي الجديد.

قلب ريال مدريد الإسباني تخلفه بهدفين نظيفين أمام ميلان الإيطالي إلى فوز 3-2 في مباراة ودية أقيمت على ملعب روز بول في باسادينا (ولاية كاليفورنيا) في إطار استعدادات الفريقين للموسم الجديد.

تقدم ميلان بهدفين بواسطة مدافعه الإنجليزي فيكايو توموري من ركلة ركنية رفعها زميله الجديد الأميركي كريستيان بوليسيك القادم حديثا من تشيلسي الإنجليزي، ثم أضاف لوكا روميرو الثاني بتسديدة قوية من خارج المنطقة استقرت في سقف الشبكة قبل نهاية الشوط الأول بثلاث دقائق.

ورد ريال مدريد بثلاثية في الشوط الثاني. قلص فريق العاصمة الإسباني الفارق عندما ارتكب حارسه ماركو سبورتييلو خطأ فادحا عندما أفلتت منه تسديدة ضعيفة من الأوروغواياني فيديريكو فالفيردي (57). ثم أدرك اللاعب ذاته التعادل بتسديدة قوية (59).

ومنح البرازيلي فينيسيوس جونيور الفوز لريال مدريد في الدقيقة 84.