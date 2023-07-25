دورتموند يتعاقد مع سابيتسر من بايرن ميونخ حتى 2027

صرح النمساوي مارسيل سابيتسر، لاعب وسط بايرن ميونخ، أن "المناقشات مع مدربي بوروسيا دورتموند ممتازة، وأظهرت لي مدى طموح النادي في السنوات المقبلة".

مارسيل سابيتسر (أ ب)

أكد نادي بوروسيا دورتموند رسميا، أمس الإثنين، تعاقده مع النمساوي مارسيل سابيتسر، لاعب وسط بايرن ميونخ.

وأصدر دورتموند بيانا عبر موقعه الرسمي أعلن من خلاله أن سابيتسر (29 عاما) أكمل الفحص الطبي في دورتموند، ووقع عقدا لغاية صيف العام 2027.

وأضاف بيان دورتموند أن سابيتسر لحق ببعثة دورتموند، التي غادرت إلى الولايات المتحدة، الإثنين، في جولة تحضيرية استعدادا للموسم الجديد.

وقال سابيتسر في تصريحات عبر الموقع الرسمي لدورتموند إنه "لا أطيق الانتظار للانضمام إلى دورتموند وارتداء قميصه".

وأضاف أنه "كانت المناقشات مع مدربي بوروسيا دورتموند ممتازة، وأظهرت لي مدى طموح النادي في السنوات المقبلة".