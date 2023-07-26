مونديال السباحة: الأسترالية أوكالاغان تحطم الرقم القياسي في 200 م حرة وتحرز الذهبية

أحرزت السباحة الأسترالية، مولي أوكالاغان، (19 عامًا) زمن 1:52.85 دقيقة محطمة رقم الإيطالية، فيديريكا بيليغريني، (1:52.98 د) الذي سجلته قبل 14 عامًا في بطولة العالم 2009 في روما.

حطّمت الأسترالية، مولي أوكالاغان، الرقم القياسي العالمي في سباق 200 م حرّة، اليوم الأربعاء، في طريقها لإحراز الميدالية الذهبية في بطولة العالم للسباحة المقامة في مدينة فوكوكا اليابانية.

وحققت أوكالاغان (19 عامًا) زمن 1:52.85 دقيقة محطمة رقم الإيطالية، فيديريكا بيليغريني، (1:52.98 د) الذي سجلته قبل 14 عامًا في بطولة العالم 2009 في روما.

حلّت الأسترالية الأخرى، أريارن تيتموس، ثانية (1:53.01 د) والكندية، سامر ماكينتوش، ثالثة (1:53.65 د).

تقدمت تيتموس معظم السباق، لكن أوكالاغان صنعت الفارق في الأمتار الأخيرة لتحقق الفوز.

وقالت أوكالاغان بعد إنجازها التاريخي "أنا في حالة ذهول راهنًا لأنني وصلت إلى هنا وكنت أعاني من إصابة وتوقعت فقط أن أستمتع بوقتي".

وأضافت أنه "كنت سأكون سعيدة على أية حال، لكن أن أخرج برقم قياسي عالمي أمر مذهل حقًا... كانت هناك دموع وفرح، كانت مشاعر مختلطة".

وأنذرت أوكالاغان منافساتها في التجارب الأسترالية، الشهر الماضي، عندما تغلبت على تيتموس محققة أسرع وقت هذا العام.

تيتموس حاملة الذهبية الأولمبية في 200 م و400 م حرة وتطلعت، اليوم، لتحقيق الثنائية بعد أن ظفرت بذهبية 400 م، يوم الأحد الماضي، محطمة الرقم القياسي العالمي الذي كان بحوزة ماكينتوش، بفوزها أمام الأسطورة الأميركية، كايتي ليديكي.