جواو فيليكس يضطر لمغادرة مران أتلتيكو مدريد

ينتظر جواو فيليكس حسم مستقبله بعد الجدل الذي أثاره بتصريحاته التي أبدى فيها رغبته في اللعب لصالح برشلونة منذ الصغر.

غادر جواو فيليكس من المران لفريق أتلتيكو مدريد، الذي أقيم في سيول، مساء أمس الأربعاء، كإجراء احترازي، قبيل مواجهة نجوم الدوري الكوري، اليوم الخميس، في أولى المواجهات التحضيرية للموسم الجديد.

وأتم اللاعب البرتغالي الجزء الأول من المران مع باقي زملائه قبل أن ينسحب منه بسبب شعوره بآلام بدنية جعلت مشاركته، في لقاء اليوم، محل شك.

وينتظر جواو حسم مستقبله بعد الجدل الذي أثاره بتصريحاته التي أبدى فيها رغبته في اللعب لصالح برشلونة منذ الصغر.

وكذلك غاب عن المران المدافعان خوسيه ماريا خيمنيز وناويل مولينا، بسبب إصابة في العضلة الشظية والنعلية على الترتيب خلال مران الفريق، يوم الإثنين الماضي، في مدريد.

ويغيب رينيلدو ماندابا عن المران منذ 26 شباط/ فبراير الماضي، بسبب إصابة الرباط الصليبي الداخلي في الركبة اليمنى، وكذلك أليخاندور اتوربي لإصابة في الفخذ منذ 17 تموز/ يوليو الفائت.

ويلعب الروخيبلانكوس ثاني مباراة له، يوم الأحد المقبل، في سيول أمام مانشستر سيتي، قبل أن يسافر إلى مونتيري لمواصلة جولته التحضيرية للموسم المقبل.