باريس سان جيرمان يستغني عن إيكاردي

سجل إيكاردي 22 هدفًا مع سبع تمريرات حاسمة، وأثبت نفسه كواحد من قادة الفريق إلى جانب لاعبين آخرين من أمريكا الجنوبية هما الأوروغويانيان حارس المرمى فرناندو موسليرا ولاعب الوسط لوكاس توريرا.

أعلن نادي باريس سان جيرمان بطل الدوري الفرنسي الجمعة تخليه نهائيا عن مهاجمه الدولي الأرجنتيني ماورو إيكاردي إلى غلطة سراي التركي بعدما لعب مع الأخير على سبيل الإعارة الموسم الماضي.

ولم يحدد النادي الباريسي مدة العقد أو قيمته.

وساهم المهاجم البالغ من العمر 30 عاما في تتويج غلطة سراي بلقب الدوري للمرة الثالثة والعشرين في تاريخه الموسم الماضي.

وسجل إيكاردي 22 هدفًا مع سبع تمريرات حاسمة، وأثبت نفسه كواحد من قادة الفريق إلى جانب لاعبين آخرين من أمريكا الجنوبية هما الأوروغويانيان حارس المرمى فرناندو موسليرا ولاعب الوسط لوكاس توريرا.

وسيلعب النجم السابق لإنتر ميلان الإيطالي هذا الموسم مع الدولي العاجي ويلفريد زاها والكونغولي الديمقراطي سيدريك باكامبو القادمين هذا الصيف من كريستال بالاس الإنجليزي وأولمبياكوس اليوناني تواليا.

وكان عقد إيكاردي مع باريس سان جيرمان سينتهي في حزيران/يونيو 2024، وهو أعاره في أيلول/سبتمبر الماضي إلى غلطة سراي بعد موسمين مخيبين في العاصمة الفرنسية.