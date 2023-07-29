غوارديولا: الفرق السعودية "غيرت شكل سوق الانتقالات"

أوضح غوارديولا أنه لا يعرف ما إذا كان هذا الإنفاق مستداما، لكنه قال إن الدوري السعودي قوي، مضيفا أن هناك لاعبين يريدون خوض هذه التجربة.

صرح مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي، بيب غوارديولا، بأن الإنفاق الكبير من جانب الفرق السعودية "غير شكل سوق الانتقالات".

كما توقع أن يغادر المزيد من اللاعبين الكبار أوروبا من أجل صفقات رابحة في السعودية.

جاءت تصريحات غوارديولا السبت في سول بكوريا الجنوبية، حيث يستعد مان سيتي لمواجهة أتلتيكو مدريد في مباراة ودية استعدادا للموسم الجديد.

وأوضح غوارديولا الذي غادر جناح فريقه رياض محرز للتو إلى النادي الأهلي السعودي نظير مقابل مادي كبير، أنه لا يعرف ما إذا كان هذا الإنفاق مستداما، لكنه قال إن الدوري السعودي قوي، مضيفا أن هناك لاعبين يريدون خوض هذه التجربة.

ولفت الدوري السعودي أنظار كثير من اللاعبين منذ أن انتقل إليه النجم كريستيانو رونالدو في كانون الثاني/ يناير عبر بوابة نادي النصر.

وبعدها انضم كريم بنزيمة الحائز على الكرة الذهبية إلى نادي الاتحاد بطل الدوري السعودي. كما انضم جوردان هندرسون قائد فريق ليفربول السابق إلى نادي الاتفاق رسميا في الأيام الأخيرة.