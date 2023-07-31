وزيرة الرياضة الكندية تدعم المساواة في الأجر لمنتخب كرة القدم للسيدات

الوزيرة كارلا كوالترو، وهي سباحة بارالمبية سابقة، قالت إنها تعتزم لقاء مسؤولي الاتحاد الكندي لكرة القدم، "ومناقشة بعض القضايا التي كانت تشاهدها تتكشف على الخطوط الجانبية فعليا".

عبرت كارلا كوالترو، التي عينت مؤخرا وزيرة للرياضة في كندا، عن دعمها لكفاح المنتخب الوطني لكرة القدم للسيدات من أجل المساواة في الأجر مع منتخب الرجال، وذلك خلال زيارتها إلى معسكر المنتخب التدريبي في ملبورن قبل المباراة الحاسمة في مونديال السيدات التي تقام، اليوم الإثنين، ضد منتخب أستراليا.

وقالت كوالترو إنه "لن تسمعونني مطلقا أقول أي شيء سوى المساواة في الأجر تساوي الأجر عن العمل الذي له قيمة متساوية".

وأضافت أنه "يحق لنسائنا تكافؤ الفرص مثل رجالنا، وسنحرص على حصولهن عليه".

يجب أن تتجنب كندا الخسارة أمام أستراليا المشاركة في استضافة البطولة في آخر مباريات دور المجموعات لضمان تأهلها إلى دور خروج المغلوب في كأس العالم للسيدات.

تأتي زيارة كوالترو، التي تولت منصبها يوم الأربعاء، في أعقاب إصدار الفريق لبيان على وسائل التواصل الاجتماعي، يوم الجمعة، أعلن فيه عن اتفاق مؤقت تم التوصل إليه مع الاتحاد الكندي لكرة القدم.

يغطي الاتفاق تعويضات اللاعبات لعام 2023، بما في ذلك جائزة كأس العالم للسيدات.

وقالت كوالترو أيضا إن "النساء مستميتات للحصول على معاملة متساوية. وأنا واثقة من أننا سنصل إلى هذا الأمر، لكن علينا جميعا الاستمرار في ذلك".

تحاول بطلات الأولمبياد التفاوض على اتفاق المساواة في الأجور منذ أكثر من عام. وعبر بيانهن عن "خيبة أمل" من الاتفاق المؤقت.

وقالت لاعبة خط الوسط الكندية، جيسي فليمنغ، عن زيارة كوالترو، إنه "كان من اللطيف سماع رسالة من الوطن حول بعض الإلهام الذي نقدمه".

وقالت كوالترو إن الاتفاق المؤقت كان "خطوة أولى جيدة جدا"، لكنها أضافت أنها تريد أن تكون غير أكيدة في إجابتها بسبب المناقشات الجارية بين الاتحاد الكندي واللاعبات.

وأكدت كوالترو، وهي سباحة بارالمبية سابقة، إنها تعتزم لقاء مسؤولي الاتحاد الكندي لكرة القدم، "ومناقشة بعض القضايا التي كانت تشاهدها تتكشف على الخطوط الجانبية فعليا".

وتابعت "أنا خلف النساء 110 بالمائة".