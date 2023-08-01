ماذا قال ماني بعد انتقاله إلى الدوري السعودي؟

ماني: "أعلم أنه كان بإمكاني مساعدة الفريق هذا الموسم، أردت إثبات ذلك للجميع، لكن في النهاية أتمنى التوفيق للنادي والمشجعين في كل البطولات المختلفة".

أبدى النجم السنغالي، ساديو ماني، حزنه بسبب الطريقة التي رحل بها عن بايرن ميونخ الألماني إلى الدوري السعودي.

وانتقل ماني للعب بصفوف النصر السعودي وبجوار النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وذكر ماني في تصريحات نقلتها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية "رحيلي عن بايرن ميونخ يؤلمني، كنت أتمنى أن تكون النهاية مختلفة".

وأضاف "أعلم أنه كان بإمكاني مساعدة الفريق هذا الموسم، أردت إثبات ذلك للجميع، لكن في النهاية أتمنى التوفيق للنادي والمشجعين في كل البطولات المختلفة".

ووصل ماني إلى دبي الإثنين للخضوع لفحوصات طبية، قبل انضمامه بشكل رسمي إلى النصر السعودي بعقد يمتد إلى 2027.