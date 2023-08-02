بطولة إنجلترا: تشيلسي يضم الشاب أوغوتشوكوو من رين

أعلن فريق تشيلسي عن تعاقده مع لاعب الوسط الشاب ليسلي أوغوتشوكوو من نادي رين الفرنسي، في صفقة لمدة سبع سنوات.

تعاقد نادي تشيلسي الإنجليزي لكرة القدم مع لاعب الوسط الشاب ليسلي أوغوتشوكوو من رين الفرنسي في صفقة لمدة 7 أعوام، حسب ما أفاد نادي غرب لندن.

وقُدّرت صفقة انتقال الدولي لمنتخب فرنسا ما دون 19 عاما إلى ملعب "ستامفورد بريدج" بـ30 مليون دولار، في حين يواصل نادي الـ"زرق" تدعيم صفوفه بإدارة مدربه الجديد الأرجنتيني، ماوريسيو بوكيتينو.

خطا أوغوتشوكوو (19 عاما) خطواته الاحترافية الأولى مع رين في العام 2021، ودافع عن ألوانه في 60 مباراة في مختلف المسابقات، وساهم في احتلاله المركز الرابع في الدوري الموسم المنصرم.

وينضم الفرنسي إلى كوكبة من اللاعبين انتقلوا حديثا إلى تشيلسي أمثال مواطنه المهاجم كريستوفر نكونكو والسنغالي نيكولاس جاكسون والجناح البرازيلي أنجيلو غابريال، مع انتظار اتمام صفقة المدافع الفرنسي الآخر، أكسيل ديزازي، من موناكو في الأيام المقبلة.