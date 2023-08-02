كلوب ينفي مساعي ضم مبابي إلى ليفربول ويثير مخاوف بشأن الانتقالات في السعودية

قال يورغن كلوب، المدير الفني لليفربول، الثلاثاء، إن فريقه ليس في طريقه إلى التعاقد مع كيليان مبابي، وسخر من التقارير التي تربط الريدز بمهاجم فريق باريس سان جيرمان.

وتشير تقارير إلى أن مبابي تلقي عرضا قياسيا بقيمة 300 مليون يورو (332 مليون دولار) من نادي الهلال السعودي.

وقد يكون منفتحا أيضا على انتقال مؤقت خلال هذا الموسم قبل مغادرته في انتقال مجاني العام المقبل، ربما إلى ريال مدريد، في نهاية عقده الحالي.

وقال كلوب إن مبابي لن يأتي إلى ليفربول على سبيل الإعارة.

وصرح المدرب الألماني لقناة "سكاي ألمانيا" بينما يستعد للمباراة النهائية من جولته الآسيوية قبل الموسم ضد بايرن ميونيخ في سنغافورة، "نحن نسخر من ذلك... أستطيع أن أقول إنني أعتقد أنه لاعب جيد حقا، لكن الظروف المالية لا تناسبنا على الإطلاق. لا أرغب في إفساد القصة الآن. لكن على حد علمي، لا يوجد شيء فيها. من المحتمل أن يكون شخص آخر من النادي يستعد لشيء ما ويريد مفاجأتي... هذا لم يحدث في السنوات الثماني التي قضيتها هنا. ستكون هذه هي المرة الأولى".

وشهد كلوب انتقال لاعبي خط الوسط، غوردان هندرسون وفابينيو، إلى الدوري السعودي قبيل الموسم الجديد، بينما ذهب المهاجم روبرتو فيرمينو أيضا إلى المملكة الغنية بالنفط بعد انتهاء عقده مع ليفربول.

وتأمل السعودية في رفع مستوى كرة القدم لديها من خلال التعاقد مع بعض أفضل لاعبي العالم.

وانتقل كريستيانو رونالدو إلى النصر في كانون الأول/ ديسمبر وتبعه كثيرون منذ ذلك الحين.

وأكد بايرن، الثلاثاء، أن المهاجم السنغالي ساديو ماني سيغادر النادي للانضمام إلى النصر أيضا.

كلوب غير سعيد لأن فترة الانتقالات في السعودية مفتوحة حتى 20 أيلول/ سبتمبر، ما يقرب من ثلاثة أسابيع بعد إغلاق النافذة الأوروبية.

وقال كلوب عن تأثير السعودية في اقتباسات نقلتها هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، "إنه أمر هائل في الوقت الحالي... أسوأ شيء على ما أعتقد هو أن فترة الانتقالات في السعودية ستفتح أكثر من ثلاثة أسابيع. إذا كنت محقا، فقد سمعت شيئا من هذا القبيل، فهذا غير مفيد في أوروبا على الأقل".

وأضاف أنه "يجب على يويفا (الاتحاد الأوروبي لكرة القدم) أو فيفا (الاتحاد الدولي لكرة القدم) إيجاد حلول لذلك. لكن في النهاية، في هذه اللحظة، لا أعرف بالضبط ما سيحدث".