تقارير تفيد باقتراب انضمام غفارديول إلى مانشستر سيتي

قبل أيام من بدء موسم جديد يستعد مانشستر سيتي لاتخاذ خطوة كبرى في سوق الانتقالات.

يستعد بطل إنجلترا وأوروبا للتعاقد لشراء قلب دفاع كرواتيا، يوشكو غفارديول، مقابل تسعين مليون يورو (98.3 مليون دولار) من لايبزيغ الألماني، ما يجعله أحد أغلى المدافعين في العالم.

لم يعلق أي من سيتي أو لايبزيغ علنا على صفقة غفارديول، الذي يتردد أنه سيخضع لفحص طبي، هذا الأسبوع.

هاري ماغواير مدافع مانشستر يونايتد كلف النادي ثمانين مليون جنيه إسترليني (97 مليون دولار آنذاك) عندما انضم من ليستر عام 2019، بينما انتقل المدافع الهولندي، فان دايك، من ساوثامبتون لليفربول مقابل 75 مليون جنيه إسترليني (100 مليون دولار آنذاك) في 2018.

يعد غفارديول(21 عاما) والمعروف باسم "ليتل بيب" نظرا لشبه اسمه بمدرب السيتي بيب غوارديولا، أحد أكثر المدافعين تقييما في العالم، وعزز سمعته بعروض مذهلة لكرواتيا في كأس العالم العام الماضي.

لعب غفارديول في لايبزيغ لمدة موسمين، حيث سبق له اللعب في دينامو زغرب.

وسرعان ما أصبح لاعبا رئيسيا في الدوري الألماني وهو في التاسعة عشرة من عمره فقط، وفاز بكأس ألمانيا في كل موسم من مواسمه مع لايبزيغ.