كأس مصر: الأهلي إلى نصف النهائي بفوز مثير على المصري

النادي الأهلي يواصل رحلة الحفاظ على لقب كأس مصر، ويفوز على المصري بمباراة مثيرة عقب شوطين إضافيين، بعدما انتهى الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي (1-1).

تأهل نادي الأهلي إلى نصف نهائي كأس مصر لكرة القدم، بفوز مثير على المصري (2-1)، عقب شوطين إضافيين، بعدما انتهى الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي (1-1)، من هدفين سُجِلا في الوقت بدل الضائع، على ملعب الجيش ببرج العرب، في اللقاء المؤجل بينهما من الدور ربع النهائي، مساء اليوم، الخميس.

وتقدم للمصري مروان حمدي (90+5) وعادل للأهلي التونسي علي معلول (90+10 من ركلة جزاء)، قبل أن يقول البديل الجزائري احمد القندوسي كلمته في الشوط الإضافي الثاني (108). ويلتقي الأهلي في نصف النهائي مع إنبي الفائز في الرابع من تموز/ يوليو على النجوم 3-1.

وجاء الشوط الأول متواضعًا فنيًا حيث خلا تمامًا من المتعة، وانحصر اللعب في وسط الملعب في معظم فتراته، واتسم الأداء بالعصبية والخشونة الزائدة من كلا الفريقين، مع أفضلية الاستحواذ للاعبي الأهلي.

وندرت الفرص على المرميين باستثناء تسديدة للمصري عبر مروان حمدي من داخل منطقة الجزاء (3) أبعدها الحارس محمد الشناوي إلى ركنية بصعوبة.

وتحسن أداء الاهلي مع بداية الشوط الثاني، وضغط بكامل خطوطه على دفاع المصري المتراجع، وتكرّرت المحاولات الهجومية على مرمى محمود جاد، وإن افتقدت للفعالية والخطورة.

ومن هجمة مرتدة للمصري في الدقيقة 82، كاد مروان حمدي أن يضع فريقه في المقدمة بعدما مرّ من خالد عبد الفتاح قبل أن يسدد من داخل منطقة الجزاء، أبعدها الشناوي إلى ركنية.

واشتعلت المباراة في الدقائق الأخيرة، وتحديدا في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل عن الضائع، إذ، ومن ركلة ركنية، أرسل حسين السيد كرة عرضية حولها مروان حمدي رأسية سكنت الشباك على يسار الشناوي.

وبعدها بدقيقة واحدة، احتسب حكم المباراة ركلة جزاء للأهلي إثر تعرض حسين الشحات للعرقلة من قبل التونسي إلياس الجلاصي، فانبرى معلول لها بنجاح محرزًا هدف التعادل (90+10)، لتنتهي المباراة في وقتها الأصلي بالتعادل.

ثمّ استلم القندوسي في الدقيقة 108 الكرة في وسط الملعب وبمجهود فردي مرّ من عمرو موسى، قبل أن يسددها من على حدود منطقة الجزاء، سكنت الشباك على يسار حارس المصري.