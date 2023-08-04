إنريكي يفكر في مغادرة باريس سان جيرمان

أفادت صحيفة "ماركا" بأن إنريكي يفكر في مغادرة باريس، بسبب الفوضى التي يعيشها النادي الفرنسي منذ انضمامه، هذا الصيف.

ذكرت مصادر صحافية مطلعة على الشأن الرياضي أن المدير الفني الجديد لباريس سان جيرمان، لويس إنريكي، يفكر في مغادرة نادي باريس سان جيرمان.

وتحدث تقرير عن مفاجأة غير متوقعة تخص المدير الفني الجديد لباريس سان جيرمان.

وتولى إنريكي، تدريب باريس سان جيرمان، مطلع الشهر الماضي، خلفا للمدرب كريستوف غالتيه.

وذكرت صحيفة "ماركا" أن إنريكي يفكر في مغادرة باريس، بسبب الفوضى التي يعيشها النادي الفرنسي منذ انضمامه، هذا الصيف.

وأضافت أن "فوضى باريس بسبب وضعية نجمه الأول، كيليان مبابي، قد تؤدي لرحيل المدرب الإسباني".

وأضافت الصحيفة أن "لويس كامبوس المدير الرياضي لباريس، دخل في حالة صدام مع رئيس النادي، ناصر الخليفي، بسبب فشله في إدارة ملف مبابي".

وأشارت إلى أنه "إذا قرر الخليفي، إقالة كامبوس، فإن ذلك سيعد ضربة مؤلمة للمشروع الذي وضعه المدير الرياضي مع إنريكي".

وختمت الصحيفة بالقول إن "مبابي يتدرب بشكل منفصل حتى الآن، في انتظار حل مستقبله، وهذا وضع غير مريح لإنريكي، خاصة وأن ذلك لا يصنع أجواء جيدة داخل النادي".