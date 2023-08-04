لبنان يحصد الذهبية الأولى في الألعاب الفرنكفونية

نال اللاعب أرز زهر الدين من ذوي الاحتياجات الخاصة أول ذهبية لوطنه لبنان في دورة الألعاب الفرنكفونية.

حصد لبنان أول ذهبية له في دورة الألعاب الفرنكفونية، عن طريق اللاعب أرز زهر الدين من ذوي الاحتياجات الخاصة، فيما أحرز البرونزية عن طريق لاعبة كرة الطاولة مريم الهبش، وبرونزية ثانية للاعبة الجودو أكولينا شعيب.

وعلى الرغم من غياب المدرب ناجي حمود الذي اضطر للعودة إلى بيروت بسبب فقدانه جواز سفره، إذ غرد زهر الدين وحيدا في الصدارة منذ البداية حتى النهاية، فيما أفلتت من مواطنه حسين خليل الميدالية البرونزية بعدما حل رابعا في السباق عينه.

وأثنى وزير الشباب والرياضة، جورج كلاس، على أداء البعثة، وقال "مبروك للبنان، والشكر والتقدير لأعضاء الجالية اللبنانية الكرام، لأنه لولاهم لما شارك لبنان في هذه الألعاب الفرنكفونية".

وأحرزت بطلة كرة الطاولة مريم الهبش ميدالية برونزية ثالثة للبنان، بخسارتها في نصف النهائي أمام التونسية جارسي (1-3).

وفي الجودو، أحرزت اللبنانية أكولينا شعيب ميدالية برونزية في فئة 63 كغم بعد فوزها على العاجية عائشة سيسي.

وفي ألعاب القوى، تأهل العداءان عزيزة سبيتي ونور الدين حديد للدور النهائي لسباق 200 متر، وحلت سبيتي ثالثة في مجموعتها في نصف النهائي وضمنت حضورها في السباق الأخير مسجلة 23.79 ثانية.

وحل حديد رابعا في نصف النهائي مسجلا 20.82 ثانية، كما تأهل مارك إبراهيم للدور النهائي من سباق 400 متر حواجز بحلوله ثانيا في مجموعته مسجلا 52.59 ثانية.