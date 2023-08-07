أدرجت سامانثا كير في قائمة بدلاء مباراة دور الـ16 بين أستراليا والدنمارك في كأس العالم للسيدات، اليوم، بعد أن تعافت من إصابة ربلة الساق التي أبعدتها عن المشاركة في المباراتين الافتتاحيتين بدور المجموعات.

أدرجت سامانثا كير في قائمة بدلاء مباراة دور الستة عشر بين أستراليا والدنمارك في كأس العالم للسيدات، اليوم الإثنين.

تعافت اللاعبة من إصابة ربلة الساق التي أبعدتها عن المشاركة في المباراتين الافتتاحيتين بدور المجموعات، لكن المدرب توني غوستافسون اختار عدم لعبها منذ البداية في المباراة التي تجرى على ملعب أستراليا.

دخلت كير كأس العالم كواحدة من المرشحات لتصدر قائمة الهدافات، بعد أن ساعدت فريقها تشيلسي في تحقيق ثنائية كأس الدوري الممتاز للسيدات وكأس الاتحاد الإنجليزي.

تصدرت اللاعبة دعاية أستراليا استعدادا للبطولة، التي تستضيفها بالمشاركة مع نيوزيلندا، لكنها أُبعدت منذ إصابتها في ربلة الساق اليسرى عشية المباراة الأولى لبلدها ضد إيرلندا في 20 تموز/ يوليو.

بدأت إميلي فان إغموند وماري فاولر في هجوم منتخب أستراليا.