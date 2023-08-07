نابولي يعزز دفاعه بالتعاقد مع لاعب برازيلي

عزز نابولي المتوج الموسم الماضي بلقب الدوري الإيطالي لأول مرة منذ 1990، دفاعه بضم البرازيلي الشاب ناتان من ريد بول براغانتينو في صفقة قدرت قيمتها بعشرة ملايين يورو.

ولم يفصح النادي الجنوبي عن مدة عقده مع البرازيلي البالغ 22 عاما والذي سيعوض رحيل الكوري الجنوبي مين-جاي كيم المنتقل إلى بايرن ميونخ الألماني مقابل 50 مليون يورو.

وبات ناتان ثالث القادمين إلى نابولي هذا الصيف بعد المهاجمين جاكومو راسبادوري (من ساسوولو) والأرجنتيني جيوفاني سيميوني الذي وقع نهائيا من هيلاس فيرونا بعدما لعب الموسم الماضي مع الفريق الجنوبي على سبيل الإعارة.

ودافع ناتان عن ألوان براغانتينو منذ آذار/مارس 2021، أولا على سبيل الإعارة من فلامنغو الذي توج معه لقب الدوري عام 2020، قبل التعاقد معه نهائيا في كانون الثاني/يناير 2022.

ويبدأ نابولي حملة الدفاع عن لقب الدوري الإيطالي في 19 آب/أغسطس ضد فروزينوني.