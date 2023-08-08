تشيلسي يفقد أحد نجومه لفترة طويلة

تعد هذه الإصابة بمثابة ضربة موجعة للمدرب ماوريسيو بوكيتينو، الذي اعتمد على نكونكو طوال مباريات فترة الإعداد.

يغيب أحد نجوم تشيلسي الإنجليزي عن فريقه لفترة طويلة بسبب إصابة تعرض لها؛ حسبما أعلن "البلوز" الثلاثاء.

وجاء في بيان لتشيلسي "تعرض كريستوفر نكونكو لإصابة في الركبة ستؤدي إلى استبعاده لفترة طويلة".

وخضع اللاعب (25 عاما) لعملية جراحية ومن المقرر أن يبدأ الآن برنامج إعادة التأهيل مع القسم الطبي بالفريق.

وألمت الإصابة بنكونكو خلال مشاركته في مباراة ودية أمام بوروسيا دورتموند الألماني خلال فترة الاستعداد للموسم القادم، والتي انتهت بالتعادل بهدف لكل منهما.

وتعد هذه الإصابة بمثابة ضربة موجعة للمدرب ماوريسيو بوكيتينو، الذي اعتمد على نكونكو طوال مباريات فترة الإعداد.

ومن المقرر أن يفتتح البلوز مشواره في البريمييرليغ يوم الأحد 13 آب/ أغسطس الجاري، بمواجهة نارية ضد ليفربول بملعب "ستامفورد بريدج".

يشار إلى أن نكونكو انضم لتشيلسي في فترة الانتقالات الصيفية الحالية لمدة 6 سنوات قادمًا من لايبزيج.