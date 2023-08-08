غموض يكتنف احتمال عودة حارس مرمى بايرن ميونيخ

لم يشارك نوير (37 عاما) مع البايرن منذ كأس العالم العام الماضي بعد تعرضه لكسر في الساق في حادث تزلج في كانون الأول/ ديسمبر الماضي.

خضع حارس بايرن ميونيخ، مانويل نوير، لعملية جراحية لإزالة الأجزاء المعدنية من ساقه التي كسرت أثناء تزلجه، الموسم الماضي.

وأوضح النادي في بيانه، مساء أمس الإثنين، أن العملية التي خضع لها نوير، الأحد، كانت جزءا من خطة علاجه.

وأضاف البيان، دون تحديد جدول زمني لعودة نوير المحتملة إلى الفريق "استأنف قائد بايرن ميونيخ على الفور تدريباته التأهيلية".

وسيخوض بايرن أولى مبارياته للموسم الجديد، يوم السبت المقبل، ضد لايبزيغ في كأس السوبر الألماني، قبل أن يبدأ الدفاع عن لقب الدوري الألماني في 18 آب/ أغسطس، في فيردر بريمن.

لم يشارك نوير (37 عاما) مع البايرن منذ كأس العالم العام الماضي بعد تعرضه لكسر في الساق في حادث تزلج في كانون الأول/ ديسمبر الماضي. كما تخلف عن المشاركة في جولة بايرن قبل الموسم في اليابان وسنغافورة حيث تناوب الحارس السويسري يان زومر، والذي ضمه النادي في كانون الثاني/ يناير كبديل أثناء إصابة نوير، لحراسة المرمى مع الحارس الاحتياطي للفريق سفين أولريش.

وأشارت تقارير إلى أن زومر على وشك التوقيع لإنتر ميلان وصيف دوري أبطال أوروبا، وتم إرسال حارس آخر من بايرن ميونيخ، هو ألكسندر نوبل، إلى شتوتغارت على سبيل الإعارة.

وثارت تكهنات حول مساعي بايرن لضم حراس مرمى آخرين خلال فترة الانتقالات الصيفية، إلى جانب مساعي النادي لضم مهاجم توتنهام، هاري كين.

وتشكل إصابة نوير مصدر قلق للمنتخب الألماني قبل استضافة بطولة أوروبا العام المقبل.