كين يضع مهلة أمام بايرن ميونخ لحسم الصفقة

يصر كين على أنه لن يرحل عن صفوف توتنهام حال بدأ الموسم الجديد من البريمييرليغ، والذي يستهله بديربي لندن أمام برينتفورد يوم 13 آب/ أغسطس الجاري.

حدد نجم توتنهام هوتسبير الإنجليزي، هاري كين، موعدا نهائيا للانتقال إلى صفوف بايرن ميونخ الألماني الذي أبدى رغبة شديدة في الحصول على خدماته.

وقدم الفريق البافاري عروضا لضم كين كان آخرها بقيمة 86 مليون جنيه إسترليني، فيما يطالب توتنهام 100 مليون لقاء الاستغناء عن نجمه.

وفي ظل وضع كين موعدا نهائيا لحسم انتقاله إلى بايرن ميونخ، بدأ الوقت ينفد أمام مدرب الأخير، توماس توخيل، سيما في ظل رفض توتنهام.

وقالت صحيفة "تليغراف" البريطانية، إن كين يصر على أنه لن يرحل عن صفوف توتنهام حال بدأ الموسم الجديد من البريمييرليغ، والذي يستهله بديربي لندن أمام برينتفورد يوم 13 آب/ أغسطس الجاري.

ويأتي ذلك في الوقت الذي يحرص فيه البايرن على حسم الصفقة قبل بدء موسمه، الذي ينطلق بمواجهة لايبزيج في السوبر الألماني يوم 12 آب/ أغسطس.

وأضافت الصحيفة البريطانية أن بايرن يستعد للتقدم بعرض جديد، علما بأن العرض الأخير يقل عن القيمة التي حددها توتنهام بنحو 25 مليون إسترليني.

وبات توتنهام مهددًا بخسارة كين بالمجان عقب نهاية عقده بعد 12 شهرًا، خاصة أن الهداف التاريخي للفريق لم يظهر أي إشارة إلى إمكانية تجديد تعاقده مقابل الحصول على 400 ألف إسترليني أسبوعيًا.