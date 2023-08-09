أبرز 5 صفقات للفرق الإنجليزية في الميركاتو الصيفي

اضطر آرسنال إلى إنفاق مبلغ قياسي في تاريخ النادي اللندني لضم رايس من جاره وست هام مقابل 105 ملايين جنيه إسترليني.

أنفقت الأندية الإنجليزية أكثر من مليار جنيه استرليني (1.3 مليار دولار) على تعاقدات جديدة هذا الصيف، استعدادا للموسم الجديد من الدوري الممتاز الذي ينطلق الجمعة.

وبعدما كان قاب قوسين أو أدنى من الفوز باللقب للمرة الأولى منذ عام 2004 وأيام المدرب الفرنسي أرسين فينغر، ارتفع منسوب الطموح لدى آرسنال ونشط في سوق الانتقالات الصيفية لدرجة أنه أكثر الأندية إنفاقا بعدما تخطى عتبة 200 مليون جنيه إسترليني لضم ديكلان رايس، الألماني كاي هافيرتس والهولندي يوريين تيمبر ضمن مسعاه لإزاحة مانشستر سيتي عن العرش.

ونشطت أندية مانشستر يونايتد ونيوكاسل وليفربول وتشيلسي أيضا في سوق الانتقالات بحثا عن مكان بين الأربعة الأوائل، وبالتالي التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الذي يغيب عنه الأخيران بعد حلولهما الموسم الماضي في المركزين الخامس والثاني عشر تواليا.

ويبقى مانشستر سيتي، الفائز بثلاثية الدوري الممتاز والكأس ودوري أبطال أوروبا، الرقم الأصعب والمرشح الأوفر حظا كي يصبح أول فريق يتوج بلقب الدوري لأربعة مواسم متتالية.

وفي ما يلي نظرة على أكبر الصفقات التي أبرمت حتى الآن:

كان آرسنال المنافس المفاجأة لسيتي على لقب الدوري الموسم الماضي وحتى أنه تربع على الصدارة لفترة طويلة قبل أن يتعثر في الأمتار الأخيرة ويكتفي بالوصافة.

وأظهر عزم رايس على الانضمام إلى آرسنال رغم اهتمام مانشستر سيتي بخدماته، أن "المدفعجية" في مسار تصاعدي وقد يكون فريق المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا قادرا جديا على إسقاط الـ"سيتيزينس" عن عرشهم.

واضطر آرسنال إلى إنفاق مبلغ قياسي في تاريخ النادي اللندني لضم رايس من جاره وست هام مقابل 105 ملايين جنيه إسترليني.

ومع هذا المبلغ الهائل، يتوقع جمهور آرسنال الكثير من ابن الـ24 عاما الذي سيتولى مهمة إدارة خط الوسط وتأمين إيصال الكرة لمجموعة موهوبة من المهاجمين الشباب.

بعد فشل مسعاه للإتيان بقائد المنتخب الإنجليزي هاري كاين إلى "أولد ترافورد"، قرّر مانشستر يونايتد أن يضع ثقته بعامل الشباب من خلال ضم الدانماركي راسموس هويلوند (20 عاما) من أتالانتا الإيطالي.

وأثيرت علامات الاستفهام والتعجب حيال قرار يونايتد بإنفاق 64 مليون جنيه إسترليني على لاعب شاب لم يكلف أتالانتا أكثر من 17 مليونا قبل عام فقط.

وسجل هويلوند تسعة أهداف في موسمه الوحيد في الدوري الإيطالي، لكن أهدافه الستة في ست مباريات دولية هي ما تلفت النظر حقا وتثير الإعجاب وتعطي مؤشرا عن قدراته.

يتمتع هويلوند ببنية بدنية رائعة وسرعة مذهلة وجذوره الاسكندنافية جعلته محط مقارنة بالهداف النرويجي لمانشستر سيتي إيرلينغ هالاند.

وكان الكرواتي يوشكو جفارديول أبرز صفقة يبرمها مانشستر سيتي هذا الصيف بضمه قلب الدفاع الدولي من لايبزيغ الألماني مقابل 78 مليون جنيه إسترليني.

وتألق العملاق البالغ 21 عاما خلال مشوار بلاده إلى نصف نهائي مونديال قطر نهاية العام المنصرم، لكنه يواجه الآن منافسة قوية في "استاد الاتحاد" لأنه سيكون من بين ستة مدافعين قادرين على شغل مركز قلب الدفاع في تشكيلة المدرب الإسباني بيب غوارديولا.

وشدد غوارديولا على أن وجود هذا العدد من اللاعبين القادرين على شغل مركز قلب الدفاع "ليس كثيرا على الإطلاق"، لأنه عمد في المراحل الأخيرة من الموسم الماضي إلى اللعب بخط خلفي من أربعة مدافعين يلعبون أصلا في مركز قلب الدفاع.

بعد الموسم المخيب الذي أنهاه خارج مراكز دوري الأبطال بحلوله خامسا، تبين أن ليفربول يحتاج حقا إلى تجديد دماء خط الوسط.

ولجأ المدرب يورغن كلوب إلى الدولي المجري دومينيك سوبوسلاي بضمه من لايبزيغ الألماني، بعد دفع البند الجزائي البالغة قيمته 76 مليون دولار.

وبجانب الوافد الجديد الآخر بطل العالم الأرجنتيني أليكسيس ماك أليستر، سيكون ابن الـ22 عاما الإضافة التي تؤمن الدينامية في خط وسط "الحمر"، لكن فريق كلوب ما زال بحاجة إلى مزيد من التعزيز لسد الفراغ الذي خلفه رحيل القائد جوردان هندرسون، البرازيلي فابينيو، أليكس أوكسلايد-تشامبرلاين، الغيني نابي كيتا وجيمس ميلنر.

بالنسبة لسوبوسلاي، فهو جاء إلى "ناد تاريخي حقا" يملك "لاعبين جيدين حقا، مدربا جيدا. كل شيء جيد. بالنسبة لي كان الأمر مثاليا لاتخاذ الخطوة التالية في نادٍ مماثل. الجماهير، الملعب، كل شيء جيد حقا".

وسجل سوبوسلاي 20 هدفا في 91 مباراة خاضها في صفوف لايبزيغ منذ انضمامه إليه قادما من سالزبورغ النمساوي في كانون الثاني/يناير 2021 خلال فترة الانتقالات الشتوية.

شكلت الصفقات الهائلة التي أبرمتها الأندية السعودية هذا الصيف تهديدا لكل الأندية في أوروبا، بينها أكبر الأندية الإنجليزية.

وأعرب كلوب عن قلقه من التداعيات المضرة للهجوم السعودي على النجوم الكبار، مناشدا السلطات الكروية لإيجاد حل في الوقت التي تشهد الأندية الأوروبية نزوح لاعبيها نحو المملكة الخليجية.

ورأى أن الأسوأ من كل ذلك أن نافذة الانتقالات في السعودية لا تقفل إلا بعد مرور ثلاثة أسابيع من نهايتها في القارة الأوروبية أي أن الاندية السعودية تستطيع التعاقد مع أي لاعب خلال فترة الأسابيع الثلاثة الإضافية.

وقال كلوب "يتعين على فيفا وويفا إيجاد الحل"، مضيفا "كان لهذا الأمر تأثير علينا بكل تأكيد. يتعين علينا تعلم كيفية إدارة هذا الأمر".

لكن نيوكاسل الذي تعود 80% من ملكيته إلى صندوق الاستثمارات العامة السعودي، لم يبالغ في إنفاقه هذا الصيف رغم مشاركته في دوري الأبطال، إلا أنه من ساندو تونالي أغلى لاعب إيطالي في التاريخ بعد ضمه من ميلان مقابل 60 مليون جنيه استرليني.

وساهم ابن الـ23 عاما الذي يشبهه كثر بأندريا بيرلو، بقيادة معشوقه ميلان إلى لقب الدوري الإيطالي عام 2022 لأول مرة منذ 11 عاما، وفي وصوله إلى نصف نهائي دوري الأبطال الموسم الماضي.