تيرنر ينضم إلى نوتنغهام فوريست قادما من آرسنال

خاض تيرنر، 29 عاما، مباريات المنتخب الأميركي الأربع في كأس العالم العام الماضي، لكنه لم يلعب مع آرسنال سوى مباريات الكأس.

أعلن نادي نوتنغهام فوريست ضم حارس مرمى نادي آرسنال والمنتخب الأميركي، مات تيرنر، لأربعة مواسم مقابل 10 ملايين جنيه إسترليني (12.75 مليون دولار).

وكان تيرنر قد التحق بصفوف نادي آرسنال في حزيران/ يونيو من العام الماضي قادما من نيو إنغلاند ريفولوشن الأميركي.

لعب تيرنر، 29 عاما، مباريات المنتخب الأميركي الأربع في كأس العالم العام الماضي، لكنه لم يلعب مع آرسنال سوى مباريات الكأس.

وقال "إنه تحد كبير وخطوة رائعة في مسيرتي. عندما سمعت أن هناك اهتماما بإحضاري إلى هنا، شعرت أنه مناسب لعائلتي، شعرت بالراحة عندما تحدث معي وكيل أعمالي حول هذا الأمر، وشعرت أنها الخطوة الصحيحة بالنسبة لي الآن".

تيرنر هو ثالث صفقات فريق فوريست بعد الظهير الأيمن أولا آينا والجناح أنتوني إيلانغا.

ويلعب فوريست موسمه الثاني على التوالي في الدوري الإنجليزي، ومن المقرر أن يواجه آرسنال في مباراته الأولى يوم السبت.